BAMBINI Mensa, caos in una scuola di Torre

alimenti che, per preparazione e consistenza, solleverebbero interrogativi sulla sicurezza di quanto viene distribuito agli alunni più piccoli

Pasti serviti ai bambini che, secondo la denuncia di una madre, non corrisponderebbero a quelli indicati nel menù scolastico. E soprattutto alimenti che, per preparazione e consistenza, solleverebbero interrogativi sulla sicurezza di quanto viene distribuito agli alunni più piccoli. È quanto segnalato da una famiglia della scuola dell'infanzia di Torre Annunziata, frequentata da bambini di 3 e 4 anni.La mamma di una bambina di quasi quattro anni ha inviato al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli una segnalazione corredata dalla schermata del menù scolastico del 25 novembre 2026 e da fotografie dei pasti effettivamente serviti in due giornate consecutive.Al centro della contestazione ci sarebbero alcune sostituzioni rispetto alle pietanze previste e, in particolare, le condizioni di preparazione della carne e il modo in cui sarebbero state servite le verdure.Dalla sogliola ai bastoncini di pesce: le sostituzioni contestateSecondo quanto riferito dalla madre, nella prima giornata il menù prevedeva filetto di sogliola con contorno. Ai bambini sarebbero stati invece distribuiti bastoncini di pesce panati, il cui interno sarebbe apparso scuro e di natura non immediatamente riconoscibile.La seconda segnalazione riguarda il pasto del giorno successivo. Il menù indicava pasta con cavolfiore, bocconcini di tacchino e zucca all'olio. Nei piatti, stando alla denuncia, sarebbero invece arrivati pollo, con una parte interna ancora rosata, e scarole cotte con foglie lunghe.Due episodi che, secondo la famiglia, richiedono chiarimenti sia sulla corrispondenza tra i pasti effettivamente distribuiti e le tabelle dietetiche previste, sia sulle modalità di preparazione e somministrazione degli alimenti.I dubbi sulla sicurezza alimentare per i bambini più piccoliLa questione assume particolare rilevanza perché riguarda bambini di appena tre o quattro anni. La segnalazione richiama infatti non soltanto il rispetto del menù e del capitolato d'appalto, ma anche le possibili criticità legate alla sicurezza degli alimenti.La carne avicola, se non adeguatamente cotta, può comportare rischi microbiologici e favorire infezioni alimentari. Per questo motivo, l'aspetto del pollo mostrato nelle fotografie e descritto dalla madre dovrebbe essere verificato dagli organismi competenti, così da accertare le effettive condizioni di cottura.Altrettanta attenzione viene richiesta per le scarole. Le verdure a foglia lunga e fibrosa, se servite senza essere opportunamente tagliate o sminuzzate, possono risultare difficili da masticare per i bambini piccoli e richiedono particolari precauzioni per ridurre il rischio di soffocamento.Si tratta, al momento, di criticità segnalate dalla famiglia e non ancora accompagnate da accertamenti ufficiali resi noti.Borrelli chiede controlli urgenti: «Con la salute dei piccoli non si scherza»La denuncia è stata raccolta dal deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha chiesto l'intervento del Comune di Torre Annunziata, dell'Asl e dei Nas per verificare la gestione del servizio mensa e le condizioni degli alimenti distribuiti.«Quando si parla di mense scolastiche, e in particolare di bambini della scuola dell’infanzia di tre e quattro anni, la soglia di attenzione deve essere altissima e non sono ammesse leggerezze né improvvisazioni», ha dichiarato il parlamentare.Borrelli ha sottolineato che le immagini ricevute dalla madre mostrerebbero una possibile difformità tra il menù ufficiale e i pasti effettivamente serviti, oltre a situazioni che meritano approfondimenti sotto il profilo igienico-sanitario.«Le foto inviate da questa mamma mostrano qualcosa che va accertato immediatamente: non solo la difformità tra quanto indicato nel menù giornaliero e ciò che finisce realmente nei piatti dei piccoli, ma soprattutto la presenza di carne bianca visibilmente poco cotta e di verdure filamentose come le scarole servite intere, che possono rappresentare sia un serio pericolo igienico-sanitario sia un rischio di soffocamento per bimbi così piccoli», ha aggiunto.Il deputato ha quindi rivolto un appello alle istituzioni affinché vengano effettuati controlli sulle cucine, sulla provenienza e sulla filiera degli alimenti, sul rispetto del capitolato d'appalto e sulle procedure di preparazione e distribuzione dei pasti.«Chiediamo all’Amministrazione comunale di Torre Annunziata, all’Asl e ai Nas di effettuare subito controlli approfonditi sulle cucine, sulla filiera degli alimenti, sul rispetto del capitolato d’appalto e sulle procedure di preparazione e somministrazione, adottando ogni provvedimento necessario affinché le famiglie abbiano la certezza assoluta che ai propri figli venga servito cibo sicuro, sano e conforme a quanto previsto».Ora la richiesta è che gli enti competenti verifichino quanto denunciato e chiariscano se vi siano state effettive irregolarità nella preparazione e nella somministrazione dei pasti. Per le famiglie, la priorità resta la sicurezza alimentare dei bambini e il rispetto degli standard previsti per il servizio di refezione scolastica.