IL DOCUMENTARIO La serie con Rita De Crescenzo è pronta: andrà in onda su Prime

“Svergognata” segue la protagonista tra gli impegni di una celebrità del web, le dinamiche familiari e le controversie che spesso finiscono al centro del dibattito online

Dalle strade di Napoli alla notorietà nazionale conquistata attraverso i social network: la storia di Rita De Crescenzo diventa una docuserie. Si intitola “Svergognata” il progetto diretto da Francesco Lettieri, in arrivo su Prime Video dal 30 novembre con tre episodi dedicati alla vita, al passato e alla popolarità di uno dei personaggi più riconoscibili e discussi del panorama digitale italiano.La produzione prova a raccontare il fenomeno De Crescenzo andando oltre i video e le decine di milioni di visualizzazioni che hanno contribuito a renderla famosa. Al centro ci sono la quotidianità della creator, i rapporti familiari, le polemiche che accompagnano la sua esposizione pubblica e il rapporto con una comunità di follower che la segue costantemente, tra sostenitori e detrattori.Dalla popolarità social alle vicende personaliCome spiegato nella sinossi diffusa dagli autori, Rita De Crescenzo è diventata una figura capace di attirare l'attenzione del pubblico e, allo stesso tempo, dividere l'opinione pubblica. Il suo linguaggio diretto e la sua personalità esplosiva hanno trasformato la sua vita quotidiana in uno spettacolo seguito da milioni di persone.“Svergognata” segue la protagonista tra gli impegni di una celebrità del web, le dinamiche familiari e le controversie che spesso finiscono al centro del dibattito online. Il racconto si sviluppa lungo tre dimensioni: il presente, segnato dalla popolarità e dal confronto continuo con fan e detrattori; un passato complesso con cui fare i conti; e un progetto per il futuro.Tra le aspirazioni della protagonista c'è infatti quella di diventare attrice e conquistare un ruolo sul grande schermo. Un sogno che rappresenta uno degli elementi del percorso personale raccontato nei tre episodi.Il cast e gli ospiti della docuserieAccanto a Rita De Crescenzo saranno presenti i familiari e gli amici, insieme a Franco Leone, Massimiliano Fiola, Salvatore Bianco, Rosario Bianco, Laura La Divina, Giuseppina Verità, Assunta Vespero e Arnaldo Pastore.La docuserie ospiterà inoltre diversi interventi e contributi: quelli dell'onorevole Francesco Emilio Borrelli, dell'autrice e conduttrice Daniela Collu, della giornalista Isabella De Silvestro, di Mario Di Martino, Vincenzo Galasso, del giornalista Peppe Pace e dello scrittore e autore televisivo Antonio Pascale.Produzione e distribuzione“Svergognata” è una produzione Groenlandia realizzata in collaborazione con Prime Video e in associazione con Anemone. Il progetto è prodotto da Matteo Rovere e Leonardo Godano, con Cecilia Passa nel ruolo di produttrice esecutiva e Alessandro Elia e Walter De Majo come produttori associati.L'appuntamento per il pubblico è fissato al 30 novembre, quando i tre episodi saranno disponibili sulla piattaforma streaming.