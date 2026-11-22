IL COMPLEANNO La nonna d'Europa ha 116 anni e vive in Campania

Laura Lucia Sangenito, conosciuta da tutti come zia Laurina, ha raggiunto un traguardo straordinario

Una festa raccolta, circondata dall’affetto dei familiari, ma anche un momento di orgoglio per un’intera comunità. Sturno celebra un compleanno davvero fuori dal comune: Laura Lucia Sangenito, conosciuta da tutti come zia Laurina, ha raggiunto il traguardo straordinario dei 116 anni.Nata nel 1910, la donna ha spento le candeline sulla torta circondata dall’affetto di chi le vuole bene. Un’età che rende questo genetliaco un evento eccezionale non soltanto per il piccolo centro irpino, ma anche per il territorio provinciale e regionale. Un traguardo che, secondo le informazioni riportate, non ha precedenti in Irpinia.Per tanti anni zia Laurina è stata considerata la super nonna di Sturno, una presenza familiare e amata nel paese. Da oggi, però, il suo nome assume una dimensione ancora più speciale: con i suoi 116 anni si colloca tra le persone più longeve d’Italia e potrebbe rappresentare anche un primato a livello europeo.Il compleanno ha così assunto un doppio significato. Da una parte la dimensione privata, fatta di affetti e di una celebrazione intima; dall’altra la partecipazione simbolica di una comunità che riconosce in zia Laurina una figura speciale della propria storia.Un traguardo raro, che attraversa oltre un secolo di vita e che consegna a Sturno una giornata destinata a restare nella memoria del paese. Le 116 candeline di Laura Lucia Sangenito non sono soltanto il segno di un compleanno straordinario, ma anche l’occasione per celebrare una donna diventata, nel tempo, un simbolo della comunità irpina.