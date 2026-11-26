CASA Governo, il condono è nella Manovra

Una nuova norma per affrontare l'arretrato delle pratiche edilizie e consentire ai Comuni di dare una risposta alle famiglie in attesa anche da decenni

Una nuova norma per affrontare l'arretrato delle pratiche edilizie e consentire ai Comuni di dare una risposta alle famiglie in attesa anche da decenni. È l'intervento annunciato dal vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, a margine dell'assemblea dell'Anci in corso a Verona.L'obiettivo, secondo quanto dichiarato dal ministro, è intervenire sulle richieste di sanatoria relative a centinaia di migliaia di immobili, alcune delle quali sarebbero ferme da circa trent'anni. La misura, ha spiegato Salvini, sarebbe in fase di elaborazione insieme alle amministrazioni comunali e potrebbe trovare spazio nella prossima legge di bilancio.Napoli, 40mila famiglie in attesaNel suo intervento Salvini ha fatto riferimento anche a un confronto avuto con il sindaco di Napoli, senza indicarne il nome, sottolineando la necessità di mettere le amministrazioni nelle condizioni di rispondere alle richieste dei cittadini.«La richiesta di sanatoria di centinaia di migliaia di immobili fermi anche da trent'anni arriva dai Comuni. Ne ho parlato con il sindaco di Napoli prima. Lui è laico, vuole essere messo in condizione di dare risposta a queste 40.000 famiglie», ha dichiarato il vicepremier.Il riferimento è alle circa 40mila pratiche che, secondo i numeri citati da Salvini, riguarderebbero il capoluogo campano. Una situazione che, nelle intenzioni del governo, dovrebbe essere affrontata attraverso una procedura capace di ridurre i tempi di attesa e alleggerire il carico degli uffici comunali.L'ipotesi del silenzio-assensoTra gli strumenti allo studio ci sarebbe anche il principio del silenzio-assenso, da applicare entro un termine prestabilito. «Una norma che stiamo costruendo con i Comuni col principio del silenzio assenso entro un certo termine», ha precisato Salvini.Il vicepremier ha indicato nella legge di bilancio la sede in cui inserire il provvedimento, parlando di un condono o di una sanatoria finalizzata a smaltire le pratiche arretrate entro il 2027.«In legge di bilancio costruiamo un condono, sanatoria, che aiuti a smaltire in tempi decenti, entro 2027, decine di migliaia di pratiche», ha aggiunto.Il confronto con RomaNel delineare le dimensioni del problema, Salvini ha citato anche la capitale. Se a Napoli le richieste sarebbero circa 40mila, a Roma il numero sarebbe, secondo le sue dichiarazioni, all'incirca quattro volte superiore.Per il momento si tratta di una misura annunciata e ancora in fase di costruzione. I dettagli della norma, i requisiti per accedere alla sanatoria e le modalità di applicazione del silenzio-assenso dovranno essere definiti nel testo legislativo.