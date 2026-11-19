TECNOLOGIA Google lancia il servizio di allerta terremoti

Quando un telefono fermo registra movimenti compatibili con le onde primarie di un terremoto, invia ai server di Google un segnale anonimo insieme

Gli smartphone Android potranno contribuire a individuare i terremoti e avvisare gli utenti prima che arrivino le scosse più forti. Google ha attivato anche in Italia l’Android Earthquake Alerts System, un servizio gratuito già integrato nel sistema operativo che non richiede il download di applicazioni aggiuntive né la registrazione a piattaforme dedicate.La tecnologia utilizza gli accelerometri presenti nei telefoni, sensori normalmente impiegati per riconoscere i movimenti del dispositivo. In questo modo, gli smartphone possono funzionare come una rete diffusa di piccoli sismografi, contribuendo a rilevare le prime vibrazioni associate a un evento sismico.Come vengono individuate le scosseQuando un telefono fermo registra movimenti compatibili con le onde primarie di un terremoto, invia ai server di Google un segnale anonimo insieme a una posizione approssimativa. Se più dispositivi nella stessa area rilevano uno schema simile, il sistema elabora le informazioni per stimare in tempo reale l’epicentro e la magnitudo del sisma.Sulla base di questi dati vengono trasmesse notifiche ai dispositivi che si trovano nelle zone potenzialmente interessate, con l’obiettivo di avvisare le persone prima dell’arrivo delle onde secondarie, generalmente più intense.Gli avvisi sono previsti per gli eventi con magnitudo stimata pari o superiore a 4,5. Le notifiche sono differenziate in tre livelli, stabiliti in base alla gravità delle scosse attese.Tre livelli di allerta: da «attenzione» ad «agisci»Il primo messaggio, denominato «attenzione», segnala la presenza di un terremoto nelle vicinanze quando sono previste vibrazioni lievi. Questa notifica rispetta le impostazioni audio del dispositivo e la modalità «non disturbare».Quando sono attese scosse più forti viene invece inviato l’avviso «sii pronto», che contiene indicazioni più dettagliate per prepararsi all’evento.Il livello più elevato è «agisci», previsto in caso di vibrazioni da moderate a intense. In questo caso la notifica occupa l’intero schermo, può superare la modalità «non disturbare», accende il display e attiva un segnale acustico ad alto volume. Il messaggio è accompagnato da istruzioni per cercare riparo e proteggersi.Come attivare la funzione sul telefonoIl servizio si trova nella sezione dedicata a sicurezza ed emergenze delle impostazioni Android ed è attivo automaticamente sui dispositivi compatibili, salvo modifiche da parte dell’utente.Per ricevere le notifiche sono necessari una connessione a Internet, tramite rete mobile o Wi-Fi, e i servizi di localizzazione abilitati. Il sistema non sostituisce i normali strumenti di monitoraggio sismico e non garantisce che ogni terremoto venga rilevato in tempo utile: la possibilità di ricevere un avviso dipende dai dati disponibili e dalle condizioni dell’evento.