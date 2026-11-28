IL SINISTRO Erano in fuga, l'auto si schianta e brucia sul raccordo dell'A30

I poliziotti sono riusciti a estrarre entrambi gli occupanti dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente

Una Peugeot 3008 ribaltata su un fianco e avvolta dalle fiamme sul raccordo tra l’A1 e l’A30, nel territorio di Capodrise, ha messo fine a una fuga durata circa 15 chilometri. A bordo c’erano due persone, una donna alla guida e un giovane sul sedile anteriore, ritenuti responsabili di una truffa ai danni di una donna di Osimo, in provincia di Ancona, alla quale sarebbero stati sottratti gioielli per oltre 15mila euro.A fermare i due sono stati gli agenti della Sottosezione di Polizia Stradale di Caserta Nord. Dopo l’impatto contro una bisarca, la vettura ha preso fuoco, ma i poliziotti sono riusciti a estrarre entrambi gli occupanti dall’abitacolo prima che le fiamme si propagassero ulteriormente. I due sono stati arrestati con le accuse di truffa aggravata e resistenza a pubblico ufficiale.Il raggiro del falso maresciallo dei CarabinieriSecondo la ricostruzione degli investigatori, la truffa era iniziata con una telefonata alla vittima. Dall’altra parte del telefono un uomo si era presentato come un maresciallo dei Carabinieri, raccontando alla donna che la sua automobile era stata notata nei pressi di una gioielleria rapinata durante la notte.Con questo pretesto, il falso militare le aveva chiesto di raccogliere tutti i gioielli in suo possesso per consentire una perizia e verificare se tra i preziosi ci fossero quelli sottratti durante il furto.Convinta dalla telefonata, la donna si era recata anche in banca per recuperare altri monili. In seguito aveva consegnato l’intero bottino a una complice, che si era presentata come una presunta perita. Il valore complessivo dei gioielli sottratti superava i 15mila euro.Accortasi poco dopo di essere stata raggirata, la vittima ha contattato i Carabinieri della Stazione di Osimo. I militari sono riusciti a risalire al veicolo utilizzato per la fuga e hanno trasmesso la segnalazione alla Polizia Stradale. La Sala operativa del Centro operativo autostradale di Napoli ha quindi diramato l’allerta per individuare la Peugeot 3008.L'inseguimento a 180-190 chilometri orariPoco dopo, una pattuglia della Sottosezione di Caserta Nord ha intercettato l’automobile al chilometro 721 dell’A1, in direzione sud, nel territorio di Vitulazio. A bordo si trovavano una donna al volante e un giovane seduto sul lato passeggero.Quando gli agenti hanno intimato l’alt, la conducente ha accelerato, dando inizio a un inseguimento di circa 15 chilometri. La velocità avrebbe raggiunto una media di 180-190 chilometri orari.Durante la fuga, la Peugeot avrebbe attraversato l’intera carreggiata procedendo a zigzag, tagliando la strada ad altre automobili e a mezzi pesanti. Una condotta che ha messo seriamente a rischio l’incolumità degli altri automobilisti e degli stessi poliziotti impegnati nell’inseguimento.La corsa si è conclusa al chilometro 0 dell’A30, a Capodrise, sul raccordo tra l’A1 sud e l’autostrada A30 in direzione Salerno. A causa dell’alta velocità, la Peugeot ha tamponato violentemente una bisarca, ribaltandosi più volte e fermandosi sul fianco sinistro.L'auto prende fuoco, gli agenti salvano i due occupantiSubito dopo l’impatto, la vettura ha preso fuoco. Gli agenti sono intervenuti senza attendere l’arrivo dei soccorsi: nonostante le fiamme già in corso, sono riusciti ad aprire l’abitacolo e a portare fuori entrambi gli occupanti, prima che l’incendio avvolgesse completamente l’automobile.I poliziotti hanno poi utilizzato gli estintori in dotazione per contenere il rogo, in attesa dell’arrivo dei Vigili del Fuoco.Durante gli accertamenti all’interno della Peugeot sono stati recuperati diversi monili d’oro, ritenuti riconducibili alla truffa commessa a Osimo. Una parte della refurtiva, secondo quanto ricostruito, era stata nascosta dalla conducente tra i propri indumenti.I due sono stati trasportati in codice rosso all’ospedale di Caserta. Dopo le cure, sono stati dimessi con prognosi di cinque e sei giorni.Arresto convalidato: domiciliari con braccialetto per la donnaSu disposizione del pubblico ministero, entrambi erano stati inizialmente posti agli arresti domiciliari in attesa del giudizio per direttissima.Al termine dell’udienza, il giudice ha convalidato gli arresti, disponendo per la donna la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. Il giovane che viaggiava con lei è stato invece rimesso in libertà, in attesa delle successive fasi del procedimento.Le indagini dovranno ora ricostruire tutti i dettagli del raggiro e accertare le responsabilità dei due indagati, nel rispetto della presunzione di innocenza fino a un’eventuale condanna definitiva.