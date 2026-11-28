L'INTERVENTO Donna si accascia in strada, i carabinieri la salvano con il massaggio cardiaco

L’episodio si è verificato durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio

Momenti di paura nella notte a Minori, in Costiera Amalfitana, dove una donna è stata salvata grazie al tempestivo intervento dei carabinieri. I militari del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Amalfi l’hanno vista accasciarsi improvvisamente al suolo e sono intervenuti immediatamente, praticando le manovre di rianimazione cardiopolmonare in attesa dell’arrivo dei soccorsi sanitari.L’episodio si è verificato durante un servizio di prevenzione e controllo del territorio, predisposto in occasione della vigilia della festa invernale di Santa Trofimena. I carabinieri, attivi sul territorio sotto il coordinamento del capitano Corina Lanza, si sono accorti che la donna aveva accusato un malore e si era improvvisamente accasciata.I carabinieri praticano le manovre salvavitaResisi conto della gravità della situazione, i militari si sono avvicinati alla donna per prestarle i primi soccorsi. Senza perdere tempo hanno avviato le manovre di rianimazione cardiopolmonare, mentre dalla centrale operativa veniva richiesta con urgenza l’assistenza sanitaria.I carabinieri hanno continuato a soccorrere la paziente senza interrompere le manovre fino all’arrivo dell’ambulanza. Una volta affidata alle cure del personale sanitario, la donna è stata trasportata in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Costa d’Amalfi, a Castiglione di Ravello.Ricoverata per una grave ipossiemia, non è in pericolo di vitaIn ospedale i medici hanno riscontrato una grave condizione di ipossiemia, ovvero una ridotta presenza di ossigeno nel sangue. La donna è tuttora ricoverata nella struttura ospedaliera, ma fortunatamente non sarebbe in pericolo di vita.Determinante, secondo quanto sottolineato dagli stessi sanitari che l’hanno presa in cura, è stata la tempestività dell’intervento dei carabinieri. Le manovre salvavita avviate subito dopo il malore avrebbero avuto un ruolo fondamentale nell’assistenza prestata alla donna prima dell’arrivo dell’ambulanza.