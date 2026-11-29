IL ROGO Brucia carro funebre, i dipendenti scappano

Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto

Momenti di paura ieri sera per due dipendenti di un’impresa funebre a Napoli. Il carro funebre sul quale viaggiavano ha improvvisamente preso fuoco nella parte posteriore mentre si avvicinava all’autorimessa della ditta.I due lavoratori, accortisi delle fiamme, sono riusciti ad abbandonare rapidamente il mezzo, mettendosi al sicuro. All’interno del veicolo non erano presenti salme.Intervento dei carabinieri e accertamentiSul posto sono intervenuti i carabinieri della PMZ Stella, che hanno avviato i primi accertamenti per ricostruire quanto accaduto e individuare le cause dell’incendio.Al momento non viene esclusa la possibilità che il rogo sia stato provocato intenzionalmente. Si tratta, tuttavia, di un’ipotesi ancora da verificare: gli investigatori stanno lavorando per chiarire la dinamica e stabilire che cosa abbia innescato le fiamme.