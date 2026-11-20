PULIZIA Al Centro direzionale raccolti cumuli di rifiuti

Una parte significativa dell’intervento ha interessato anche otto rampe di scale mobili fuori servizio

Si sono conclusi questa mattina gli interventi di pulizia e riqualificazione del decoro urbano al Centro Direzionale di Napoli. L’attività è stata realizzata attraverso una collaborazione tra le società partecipate del Comune, gli uffici dell’amministrazione e il Consorzio Ge.Se.Ce.Di., con l’obiettivo di restituire maggiore ordine e pulizia agli spazi frequentati quotidianamente da cittadini e lavoratori.Le operazioni hanno riguardato soprattutto le aree pedonali e i parcheggi situati ai livelli interrati L1 e L2, dove erano presenti accumuli di rifiuti e situazioni di degrado.Rifiuti rimossi dalle aiuole e dalle scale mobiliNei giorni precedenti, il personale del Consorzio Ge.Se.Ce.Di. aveva avviato la raccolta dei rifiuti abbandonati all’interno delle aiuole. Una parte significativa dell’intervento ha interessato anche otto rampe di scale mobili fuori servizio, collocate in punti strategici del Centro Direzionale.Le strutture si trovano nelle vicinanze del Palazzo di Giustizia, della stazione della metropolitana e dell’area dell’ex Mercato Ortofrutticolo.Raccolte bottiglie e rifiuti dalle reti di protezioneDurante le operazioni è stata recuperata una notevole quantità di bottiglie di plastica e altri materiali abbandonati. I rifiuti si erano accumulati soprattutto all’interno delle reti di protezione installate per impedire l’accesso alle scale mobili non funzionanti.Con la conclusione delle attività, l’intervento ha interessato diversi punti dell’area, nell’ambito di un’azione coordinata tra i soggetti coinvolti per migliorare le condizioni degli spazi pubblici del Centro Direzionale.