Volontari del 118, fino a 11 mesi di ritardo nei pagamenti

Il problema riguarda somme che le associazioni hanno già anticipato per svolgere il servizio e che dovrebbero essere successivamente rimborsate

Sono ogni giorno sulle strade per soccorrere persone coinvolte in incidenti, intervenire nelle emergenze e garantire un servizio essenziale per la collettività. Eppure, proprio le associazioni di volontariato che collaborano con il 118 in Campania si trovano ad affrontare una crescente difficoltà economica: i pagamenti per le attività svolte arrivano in ritardo e le spese anticipate dalle organizzazioni diventano sempre più difficili da sostenere.La situazione segnalata dalle associazioni parla di attese che si aggirano intorno ai 60 giorni, con ritardi che in alcuni casi raggiungerebbero addirittura gli 11 mesi nell’Asl Napoli 3. A pesare sono soprattutto i costi di gestione delle ambulanze, a partire dal carburante, diventato più caro, e le altre uscite necessarie per mantenere operativo il servizio.Le organizzazioni denunciano una condizione di liquidità sempre più precaria. Alcune attenderebbero ancora i rimborsi relativi ad agosto, mentre le spese quotidiane continuano ad accumularsi. Il rischio, avvertono i volontari, è che la mancanza di risorse renda difficile assicurare la continuità degli interventi.«Siamo senza liquidità e non riusciamo più a fare rifornimento»Il problema riguarda somme che le associazioni hanno già anticipato per svolgere il servizio e che dovrebbero essere successivamente rimborsate. In attesa dei pagamenti, però, le organizzazioni devono continuare a sostenere i costi delle missioni, senza poter contare con regolarità sulle entrate previste.«A rischio la fornitura di carburante e gli stipendi», denunciano i volontari, descrivendo una situazione che definiscono ormai estremamente precaria. «Siamo a 60 giorni senza liquidità e con gli aumenti del gasolio la situazione è estremamente precaria, proseguire è diventato insostenibile. Non riusciamo più a pagare la benzina. Stiamo ricorrendo agli anticipi bancari, ma facciamo un servizio di pubblica utilità».Parole che evidenziano la difficoltà di realtà spesso di dimensioni contenute, chiamate a garantire interventi sul territorio pur dovendo fronteggiare ritardi negli incassi. Per alcune associazioni, il ricorso agli anticipi bancari è diventato uno strumento per riuscire a far fronte alle spese più urgenti, ma questa soluzione comporta ulteriori oneri e non elimina il problema alla radice.La criticità è aggravata dal costo del carburante: le ambulanze devono essere pronte a partire e percorrere anche distanze considerevoli, indipendentemente dai tempi con cui vengono liquidati i rimborsi. Le spese, quindi, non possono essere rinviate in attesa che arrivino i fondi.Mandati emessi, ma i fondi non arrivanoAl centro della vicenda c’è il meccanismo attraverso cui vengono effettuati i pagamenti. Secondo quanto riferito dalle associazioni, i mandati sarebbero stati emessi, ma le somme non sarebbero ancora state effettivamente liquidate.A occuparsi dei pagamenti è Soresa, la Società regionale per la sanità, che opera come struttura di gestione dei flussi finanziari destinati ai fornitori delle aziende sanitarie. Stando alla ricostruzione riportata, la società sarebbe ancora in attesa delle risorse da parte della Regione Campania necessarie per procedere ai saldi.Il sistema prevede che i fondi regionali vengano trasferiti per consentire il pagamento dei fornitori delle Asl e delle altre aziende sanitarie. Se le risorse non arrivano nei tempi attesi, anche le liquidazioni già avviate possono subire rallentamenti, con conseguenze per chi ha già sostenuto i costi del servizio.È questo il punto che preoccupa maggiormente le associazioni: nonostante le procedure di pagamento risultino avviate, la liquidità necessaria a coprire le spese non sarebbe ancora disponibile. I volontari si ritrovano così a dover garantire il servizio senza poter contare su entrate regolari.Arretrati fino a 40mila euro per alcune associazioniLe somme in attesa di pagamento possono raggiungere importi significativi. In alcuni casi, secondo quanto riferito, gli arretrati arriverebbero a sfiorare i 40mila euro, con tempi di attesa superiori ai due mesi.Per organizzazioni che operano quotidianamente sul territorio, si tratta di cifre importanti. Le associazioni devono sostenere i costi del carburante, far fronte alle spese operative e, dove previsto, garantire i pagamenti al personale impiegato nel servizio. Quando i rimborsi tardano, tutte queste uscite ricadono sulle risorse disponibili, che non sono necessariamente sufficienti a coprire periodi prolungati senza incassi.Il meccanismo rischia così di trasformarsi in un circolo vizioso: più si allungano i tempi dei pagamenti, più le associazioni sono costrette a utilizzare risorse proprie o a ricorrere al credito per continuare a lavorare. E maggiore è il peso delle anticipazioni, più diventa difficile sostenere le spese successive.A complicare ulteriormente il quadro è l’aumento del prezzo del gasolio, che incide direttamente sui costi di ogni turno e di ogni intervento. Per le ambulanze, il carburante non è una spesa accessoria, ma una condizione indispensabile per poter rispondere alle chiamate di emergenza.Il rischio per la continuità del servizio di soccorsoLa preoccupazione delle associazioni va oltre la gestione dei bilanci. Il timore espresso dai volontari è che una crisi prolungata di liquidità possa compromettere la capacità di mantenere operative le ambulanze, con possibili ripercussioni su un servizio fondamentale per i cittadini.Le organizzazioni di volontariato rappresentano infatti una componente importante della rete territoriale di soccorso. Per continuare a intervenire hanno bisogno di mezzi efficienti, carburante disponibile e risorse sufficienti a sostenere le spese ordinarie. Se i rimborsi arrivano con ritardi sempre più lunghi, diventa difficile programmare le uscite e affrontare gli imprevisti.La situazione segnalata in Campania pone quindi una questione che riguarda sia la sostenibilità economica delle associazioni sia la regolarità dei flussi di pagamento da cui dipende il loro lavoro. Da una parte ci sono le spese già anticipate e le fatture da saldare; dall’altra, risorse attese che, secondo la denuncia delle organizzazioni, non arrivano nei tempi previsti.I volontari chiedono che si sblocchino i pagamenti e che venga ripristinata una maggiore regolarità nelle liquidazioni. Per chi ogni giorno garantisce il servizio di emergenza, la disponibilità di carburante e la possibilità di sostenere i costi operativi non possono dipendere da attese prolungate.La richiesta è dunque di superare una situazione che le associazioni definiscono ormai insostenibile, prima che le difficoltà finanziarie si traducano in problemi concreti per la continuità del soccorso sul territorio.