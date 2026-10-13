Va a fare l'esame per la patente con l'intelligenza artificiale

Il tentativo, però, non è passato inosservato agli esaminatori

Dopo essere stato bocciato più volte all’esame per conseguire la patente di guida, avrebbe deciso di affidarsi all’intelligenza artificiale per superare la prova di teoria. Il tentativo, però, non è passato inosservato: un esaminatore della Motorizzazione Civile di Avellino ha scoperto il sistema utilizzato da un 29enne napoletano, facendo scattare l’intervento della Polizia di Stato.L’episodio si è verificato durante una sessione d’esame negli uffici della Motorizzazione Civile del capoluogo irpino. Secondo quanto ricostruito, il giovane stava affrontando l’ennesimo tentativo di superare la prova a quiz servendosi di un telefono cellulare dotato di un sistema di intelligenza artificiale.Il dispositivo sarebbe stato in grado di leggere le domande proposte durante l’esame e di fornire le relative risposte, consentendo al candidato di ottenere un aiuto illecito nel corso della prova.A individuare il presunto stratagemma è stato uno degli esaminatori, che ha segnalato l’accaduto alle forze dell’ordine. Nell’aula sono quindi intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno sequestrato il telefono e denunciato il 29enne.Un dispositivo pagato mille euroGli accertamenti investigativi si concentrano ora anche sulla provenienza dell’apparecchiatura. Stando alle prime informazioni, il dispositivo sarebbe stato fornito al giovane previo pagamento di una somma pattuita di mille euro.Gli investigatori stanno svolgendo ulteriori verifiche per risalire alla persona che avrebbe procurato il sistema tecnologico e chiarire eventuali responsabilità nella vicenda.Il caso riporta l’attenzione sull’impiego improprio dell’intelligenza artificiale durante le prove d’esame e sull'utilizzo di dispositivi elettronici per aggirare i controlli. Una tecnologia che, sebbene possa rappresentare uno strumento di supporto allo studio, non può sostituire la preparazione personale né essere utilizzata per alterare lo svolgimento di una prova ufficiale.Per il giovane napoletano è scattata la denuncia, mentre proseguono le indagini per individuare il presunto fornitore del dispositivo e ricostruire tutti i dettagli dell’accaduto.