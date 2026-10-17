Trovato senza vita in un terreno e senza abiti addosso

Vicino alla salma è stata trovata anche l’Ape Car con cui il 65enne aveva raggiunto la zona

Morte sospetta a Vairano Patenora, dove questa mattina è stato trovato senza vita Marcello Camputaro, 65 anni, residente a Faicchio.Il corpo dell’uomo, privo di vestiti, è stato rinvenuto in una campagna nella periferia del comune in provincia di Caserta. A fare la scoperta è stato il proprietario del terreno, che ha immediatamente allertato le forze dell’ordine.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Capua, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto e chiarire le cause della morte.Accanto al corpo l’Ape Car dell’uomoVicino alla salma è stata trovata anche l’Ape Car con cui il 65enne aveva raggiunto la zona. Un elemento utile per ricostruire gli spostamenti dell’uomo e le circostanze che lo hanno portato nel terreno in cui è stato poi rinvenuto.L’area è frequentata da prostitute, una circostanza che gli investigatori stanno valutando nell’ambito degli accertamenti. Al momento, tuttavia, non sono emersi elementi sufficienti per stabilire se vi siano collegamenti tra tale contesto e il decesso.L’ipotesi del malore, ma gli accertamenti proseguonoTra le ipotesi prese in considerazione vi è quella di un improvviso malore, che potrebbe aver provocato la morte dell’anziano. Gli investigatori, tuttavia, intendono chiarire ogni aspetto della vicenda prima di giungere a conclusioni definitive.Le verifiche dei carabinieri sono in corso per ricostruire le ultime ore di vita di Camputaro e accertare le circostanze in cui è avvenuto il decesso. Saranno gli elementi raccolti durante le indagini e gli eventuali accertamenti medico-legali a contribuire a fare luce sulla morte del 65enne.