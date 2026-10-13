Trovato senza vita in auto con un taglio alla gola

Al momento non risultano elementi sufficienti per confermare una specifica ipotesi

Un uomo è stato trovato senza vita all’interno di un’automobile in località Trentova, ad Agropoli, nelle vicinanze dell’oasi naturalistica. Il ritrovamento ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori e delle forze dell’ordine, chiamati a chiarire le circostanze della morte.Secondo le prime informazioni disponibili, la vittima sarebbe un operaio originario o residente a Eboli, non appartenente alla zona in cui è stato rinvenuto il corpo.L’uomo sarebbe stato trovato in una pozza di sangue, con una profonda ferita da taglio alla gola. Al momento, tuttavia, non sono stati chiariti né l’origine della lesione né gli eventi che hanno preceduto il decesso.Sul posto 118 e CarabinieriDopo la segnalazione, sul luogo del ritrovamento è arrivata un’ambulanza del 118. Sono intervenuti anche i Carabinieri della Compagnia di Agropoli, diretti dal capitano Guido Carlo Decugis, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’accaduto.Gli investigatori dovranno stabilire come l’uomo sia morto e se la ferita sia riconducibile a un gesto volontario, a un incidente oppure all’intervento di altre persone. Al momento non risultano elementi sufficienti per confermare una specifica ipotesi.Un caso ancora da chiarireLa presenza del corpo all’interno dell’automobile e le circostanze del ritrovamento rendono necessari ulteriori approfondimenti investigativi. Saranno gli accertamenti delle forze dell’ordine e gli eventuali esami medico-legali a fornire elementi utili per chiarire la dinamica.Le indagini sono in corso. Restano da definire anche gli ultimi spostamenti della vittima e le ragioni per cui si trovasse in località Trentova.