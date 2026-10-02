Trovati 41 cani tenuti nella sporcizia

Il controllo è stato effettuato dagli agenti del Nucleo Ambiente e del Nucleo Operativo Sicurezza

Quarantuno cani custoditi in condizioni igienico-sanitarie definite gravi, all'interno e all'esterno di un'abitazione privata dove vivevano una donna insieme alla madre di 80 anni. È quanto emerso durante un intervento della Polizia Municipale di Salerno, che ha portato alla scoperta di una situazione di sovraffollamento animale e degrado.Il controllo è stato effettuato dagli agenti del Nucleo Ambiente e del Nucleo Operativo Sicurezza (Nos), intervenuti a seguito di una segnalazione presentata dai familiari delle due donne, preoccupati per le condizioni in cui erano custoditi gli animali.Quarantuno cani nell'abitazioneDurante il sopralluogo, gli agenti hanno rinvenuto complessivamente 41 cani, presenti sia all'interno dell'abitazione sia nelle aree esterne.Nel giardino era stata inoltre realizzata una struttura composta da 19 box, ciascuno dotato di una cuccia. Secondo quanto accertato durante l'ispezione, l'insieme delle strutture sarebbe riconducibile a un vero e proprio canile-rifugio, risultato però privo delle necessarie autorizzazioni sanitarie e amministrative.La presenza di un numero così elevato di animali in uno spazio privato ha fatto scattare gli approfondimenti da parte degli organi competenti.Il sopralluogo dell'AslAll'operazione ha partecipato anche il personale veterinario dell'Asl e del Servizio di prevenzione collettiva, intervenuto su richiesta dell'amministrazione comunale per effettuare gli accertamenti di competenza.Le verifiche sono ora finalizzate a definire le condizioni degli animali, la situazione amministrativa della struttura e gli eventuali provvedimenti da adottare per garantire il benessere dei 41 cani e ripristinare le condizioni igienico-sanitarie previste dalla normativa.