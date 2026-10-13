Trovata Maserati rubata sulla nave: aveva una targa libica

L’intervento rientra nell’operazione denominata “JAD Mobile”, promossa dall’Agenzia europea Frontex con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito di veicoli

Una Maserati rubata in Italia e successivamente ricomparsa al porto di Salerno con una targa libica è finita sotto sequestro. La scoperta è stata effettuata dagli agenti della Polizia di Stato durante una serie di verifiche sui veicoli e sui passeggeri sbarcati da una nave proveniente da Tunisi, capitale della Tunisia.L’automobile di lusso ha attirato l’attenzione degli operatori impegnati nei controlli documentali. Le verifiche effettuate sulla vettura hanno consentito di accertare che risultava rubata sul territorio italiano, facendo scattare gli ulteriori provvedimenti previsti.L’operazione europea contro il traffico di veicoliL’intervento rientra nell’operazione denominata “JAD Mobile”, promossa dall’Agenzia europea Frontex con l’obiettivo di contrastare il traffico illecito di veicoli.Al dispositivo di controllo hanno partecipato gli agenti della Polizia Stradale e quelli della Polizia di Frontiera marittima e aerea, impegnati nelle verifiche all’interno dello scalo salernitano.L’attività ha riguardato i mezzi appena arrivati via mare, con particolare attenzione alla corrispondenza tra le targhe, i documenti esibiti e i dati disponibili negli archivi. È proprio attraverso questi accertamenti che gli agenti sono riusciti a individuare la Maserati e a risalire alla sua provenienza illecita.Conducente denunciato, sequestrati anche i documentiUna volta accertata la provenienza della vettura, i poliziotti hanno denunciato il conducente alla competente autorità giudiziaria. L’uomo dovrà rispondere dell’ipotesi di riciclaggio, contestazione sulla quale saranno chiamati a fare chiarezza gli ulteriori approfondimenti investigativi.La Maserati è stata sequestrata insieme alla relativa carta di circolazione. Entrambi gli elementi sono stati messi a disposizione dell’autorità giudiziaria, che potrà disporre gli accertamenti necessari per ricostruire il percorso del veicolo e chiarire le circostanze nelle quali è arrivato al porto di Salerno.Le indagini per ricostruire la provenienza dell’autoIl ritrovamento apre ora la fase degli approfondimenti sulla vicenda. Gli investigatori dovranno ricostruire gli spostamenti della vettura dopo il furto, verificare la documentazione utilizzata e accertare eventuali ulteriori responsabilità.Il caso si inserisce nel più ampio contrasto al commercio illecito di automobili, un fenomeno per il quale i controlli nei porti rappresentano un passaggio importante, soprattutto quando i veicoli attraversano le frontiere utilizzando targhe o documenti che potrebbero non corrispondere alla loro reale provenienza.La posizione del conducente resta al vaglio dell’autorità giudiziaria: la denuncia rappresenta un atto nell’ambito delle indagini e non equivale a una condanna definitiva.