Trattori pronti a invadere Napoli in corteo

L’obiettivo è ottenere risposte concrete sulle difficoltà economiche che stanno interessando le imprese agricole

Giovedì 22 ottobre i trattori arriveranno in via Santa Lucia, a Napoli, per una mobilitazione promossa da Coldiretti Campania contro il caro carburante e l’aumento dei costi di produzione. Agricoltori provenienti da tutta la regione si daranno appuntamento davanti alla sede della giunta regionale per chiedere interventi urgenti a sostegno di un comparto sempre più sotto pressione.Al centro della protesta c’è la richiesta di dichiarare lo stato di crisi dell’agricoltura campana e di attivare un piano straordinario capace di raggiungere tutte le attività della filiera, dalla produzione agricola alla zootecnia, passando per l’olivicoltura, il florovivaismo e la pesca.«Scendiamo in piazza per chiedere alla Regione lo stato di crisi ed interventi urgenti a sostegno dell’intero settore – afferma Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania –. Gli agricoltori devono essere messi in condizione di continuare a produrre cibo sano per garantire il benessere di tutti».Il corteo davanti alla Regione: chiesto un incontro con SerlucaUna volta raggiunta via Santa Lucia, i manifestanti chiederanno di essere ricevuti da Maria Carmela Serluca, assessora regionale con delega all’Agricoltura nella giunta guidata da Roberto Fico.L’obiettivo è ottenere risposte concrete sulle difficoltà economiche che stanno interessando le imprese agricole. Secondo Coldiretti, i rincari di energia, carburanti, fertilizzanti e acqua incidono pesantemente sui bilanci aziendali, riducendo le risorse disponibili per sostenere le campagne produttive.A rendere ancora più complicata la situazione sono le difficoltà di accesso al credito e la carenza di liquidità, necessaria per affrontare le spese e garantire la continuità delle attività. Un insieme di fattori che, secondo l’organizzazione, richiede misure tempestive e un sostegno esteso alle diverse realtà produttive.Dall’ortofrutta al vino, costi in aumento e margini ridottiLe criticità cambiano a seconda della filiera, ma la pressione economica accomuna gran parte del settore. Ortofrutta, vino e zootecnia devono fare i conti con i rincari, la concorrenza internazionale e margini di guadagno sempre più ridotti.Particolarmente delicata è la situazione dell’olivicoltura, dove, secondo Coldiretti, speculazioni, importazioni e distorsioni di mercato contribuiscono a comprimere i prezzi riconosciuti ai produttori.Per questo l’associazione sollecita controlli più rigorosi sull’origine dell’olio, con l’obiettivo di garantire maggiore trasparenza negli acquisti, tutelare il reddito delle aziende e offrire ai consumatori informazioni affidabili sui prodotti acquistati.Difficoltà rilevanti vengono segnalate anche nel florovivaismo e nel comparto della pesca, settori che risentono dell’aumento delle spese operative e delle difficoltà di mercato.La crisi della filiera bufalina e le disdette dei caseificiTra le situazioni più delicate evidenziate da Coldiretti Campania c’è quella della filiera bufalina. I produttori di latte si trovano a fronteggiare costi crescenti, mentre le disdette da parte di alcuni caseifici, secondo quanto denunciato dall’organizzazione, alimentano la pressione sul prezzo della materia prima destinata alla produzione della Mozzarella di Bufala Campana Dop.Una dinamica che rischia di mettere ulteriormente in difficoltà gli allevatori, già alle prese con spese elevate per mantenere le attività e assicurare la continuità produttiva.La richiesta è quindi quella di un intervento che non si limiti a una singola categoria, ma affronti le criticità dell’intero sistema agroalimentare regionale, salvaguardando il lavoro delle imprese e il valore delle produzioni campane.Tracciabilità e prezzi equi: le richieste di ColdirettiLa mobilitazione del 22 ottobre punta anche a rafforzare la tutela delle produzioni italiane dalle frodi e dalle pratiche commerciali considerate scorrette. Coldiretti Campania mette al centro tre parole d’ordine: trasparenza, prezzi equi e controlli più avanzati.L’organizzazione chiede strumenti di verifica sempre più efficaci, indicando tra le tecnologie utilizzabili la risonanza magnetica, la mappatura genomica e le analisi isotopiche. Sistemi che, se applicati ai controlli sulle filiere, possono contribuire a verificare l’origine e le caratteristiche dei prodotti.La protesta di Napoli si annuncia dunque come un momento di confronto con le istituzioni regionali su una crisi che coinvolge comparti diversi, ma accomunati dalla necessità di sostenere i costi di produzione e difendere la redditività delle aziende.Giovedì gli agricoltori porteranno le loro richieste davanti alla Regione, chiedendo l’apertura di un tavolo e l’avvio di misure straordinarie. La priorità indicata da Coldiretti è consentire alle imprese di continuare a produrre, tutelando il reddito agricolo e garantendo ai cittadini un approvvigionamento alimentare sicuro e di qualità.