Traghetto si incaglia nel golfo di Napoli

Grazie alla collaborazione degli ormeggiatori e all’impiego dei cavi di tonneggio, gli operatori sono riusciti a liberare lo scafo

Disagi per i collegamenti marittimi nel Golfo di Napoli dopo l’incagliamento del traghetto Driade della Caremar, avvenuto nel porto di Procida durante le manovre di avvicinamento alla banchina.La nave era partita alle 17.35 da Calata di Massa, a Napoli, diretta verso Ischia con uno scalo intermedio a Procida. Proprio durante l’ingresso nel porto dell’isola, il traghetto ha urtato il fondale in una zona caratterizzata da bassi fondali, interrompendo temporaneamente la regolarità delle operazioni.A bordo si trovavano complessivamente 115 persone, tra passeggeri e membri dell’equipaggio. L’episodio ha richiesto l’intervento degli operatori portuali per consentire alla nave di riprendere la navigazione in sicurezza.Il cambio improvviso del vento avrebbe ostacolato la manovraA fornire una prima ricostruzione dell’accaduto è stato il capo della Guardia Costiera di Procida, il tenente di vascello Andrea Vito Siciliano. Secondo quanto riferito, l’incagliamento sarebbe stato determinato dalle condizioni meteorologiche avverse e da una variazione improvvisa della direzione del vento.Questi fattori avrebbero impedito al traghetto di completare correttamente la manovra di ingresso, portandolo a incagliarsi parzialmente in un tratto di fondale basso sul lato occidentale del porto.La nave non è rimasta bloccata definitivamente. Grazie alla collaborazione degli ormeggiatori e all’impiego dei cavi di tonneggio, gli operatori sono riusciti a liberare lo scafo dal fondale. Sono state quindi eseguite le successive manovre per riportare il Driade in una posizione corretta lungo la banchina.Viaggiatori diretti a Ischia trasferiti su un altro traghettoL’incidente ha avuto ripercussioni soprattutto sui passeggeri che dovevano proseguire il viaggio verso Ischia. Per consentire loro di raggiungere l’isola, è stato organizzato il trasferimento su un’altra nave, partita da Napoli alle 19.25.L’unità sostitutiva ha raggiunto Procida circa un’ora dopo, permettendo ai viaggiatori di imbarcarsi e riprendere il collegamento marittimo. L’attesa ha comportato disagi per chi era in viaggio, con un ritardo complessivo indicato in circa un’ora e venti minuti.Il Driade resta a Procida per i controlliDopo essere stato disincagliato e correttamente riormeggiato, il Driade è rimasto nel porto di Procida per consentire le verifiche del caso. Prima di riprendere regolarmente il servizio, sarà necessario completare gli accertamenti sulle condizioni dell’unità.La ricostruzione fornita dalla Guardia Costiera individua nelle condizioni meteo e nel repentino cambio di vento i fattori che avrebbero ostacolato la manovra. L’episodio ha causato un’interruzione temporanea del normale svolgimento del collegamento, ma le operazioni di recupero hanno consentito di liberare la nave e di organizzare una soluzione alternativa per i passeggeri diretti a Ischia.