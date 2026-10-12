Torrente in piena e auto travolta con il conducente a bordo

La forza della corrente lo ha lasciato sulla riva opposta del corso d’acqua, in una posizione dalla quale non riusciva a mettersi in salvo da solo

La furia dell’acqua ha trasformato una situazione ordinaria in una corsa contro il tempo. È accaduto a Montecorice, in località Magazzeni, dove un uomo di 70 anni è rimasto intrappolato in una zona isolata a causa della piena di un torrente. La corrente ha investito la sua automobile, impedendogli di tornare sulla sponda da cui era arrivato e di raggiungere autonomamente un luogo sicuro.L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori, impegnati nelle operazioni per raggiungere il settantenne e riportarlo in salvo. La vicenda si è conclusa senza conseguenze fisiche per l’uomo, che, una volta recuperato, è stato sottoposto a una prima valutazione sanitaria direttamente sul posto.La corrente trascina la Fiat SeicentoL’episodio si è verificato in un’area di campagna, mentre il maltempo continuava a interessare il Cilento e la parte meridionale della provincia di Salerno. L’uomo si trovava a bordo della sua vecchia Fiat Seicento gialla quando l’acqua, ingrossata dalla piena, ha travolto il veicolo.La forza della corrente lo ha lasciato sulla riva opposta del corso d’acqua, in una posizione dalla quale non riusciva a mettersi in salvo da solo. Con il passaggio reso impossibile dalle condizioni del torrente, raggiungere un punto sicuro senza aiuto sarebbe stato troppo rischioso.Sono stati quindi attivati i soccorsi, con l’obiettivo di raggiungere il settantenne e accompagnarlo fuori dalla zona esposta alla piena.In campo vigili del fuoco e personale sanitarioA Montecorice sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Agropoli, affiancati dal Nucleo SAF di Salerno, specializzato nelle operazioni di soccorso speleo-alpino-fluviale. La presenza di personale con competenze specifiche in questo tipo di interventi si è rivelata importante per affrontare una situazione resa delicata dalla forza dell’acqua.Sul luogo dell’emergenza sono arrivati anche i sanitari del 118 della Misericordia di Ascea, un’automedica della Croce Rossa di Agropoli e i carabinieri della stazione di Santa Maria di Castellabate.Alle operazioni hanno assistito anche alcuni familiari dell’uomo, presenti durante le fasi del soccorso.Il controllo medico dopo il salvataggioUna volta raggiunto dai soccorritori, il settantenne è stato portato in salvo e sottoposto a controlli sanitari sul posto. Le verifiche hanno dato esito rassicurante: le sue condizioni sono risultate buone e non è stato necessario procedere con ulteriori interventi medici.Per l’uomo, dunque, soltanto una forte paura dopo i momenti di apprensione vissuti mentre la piena gli impediva di allontanarsi autonomamente dal torrente.L’episodio si chiude senza feriti, ma richiama l’attenzione sui rischi legati ai corsi d’acqua durante le ondate di maltempo. In presenza di piogge intense, infatti, il livello e la forza della corrente possono aumentare rapidamente, rendendo pericoloso attraversare guadi o avvicinarsi agli argini, soprattutto nelle aree rurali.