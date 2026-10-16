Tamponamento a catena sulla Salerno-Reggio: 7 feriti

La dinamica del tamponamento è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire le fasi dello scontro

Momenti di apprensione lungo l’autostrada A2 del Mediterraneo, dove si è verificato un tamponamento a catena che ha coinvolto tre automobili e un furgone. L’incidente è avvenuto in direzione sud, nei pressi di Campagna, poco prima dello svincolo di Contursi Terme.Il bilancio è di sette feriti, fortunatamente nessuno in gravi condizioni secondo le prime informazioni disponibili. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno prestato assistenza alle persone coinvolte e provveduto al loro trasferimento in ospedale.Quattro veicoli coinvolti nello scontroL’incidente ha interessato complessivamente quattro mezzi: tre auto e un furgone, entrati in collisione per cause ancora da accertare.La dinamica del tamponamento è al vaglio della Polizia Stradale, intervenuta per effettuare i rilievi e ricostruire le fasi dello scontro. Saranno gli accertamenti a chiarire che cosa abbia provocato la sequenza degli impatti e le eventuali responsabilità.L’incidente si è verificato lungo un tratto autostradale particolarmente importante per i collegamenti tra le diverse località della Campania e del Mezzogiorno, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori e del personale incaricato della gestione della viabilità.Sette feriti trasportati negli ospedali di Eboli e SalernoLe persone rimaste ferite sono state assistite dal personale sanitario del 118. Dopo le prime cure sul posto, i sette coinvolti sono stati trasferiti negli ospedali di Eboli e Salerno per gli accertamenti e le cure necessarie.Stando alle informazioni iniziali, nessuno dei feriti avrebbe riportato lesioni gravi. Resta comunque necessario attendere eventuali aggiornamenti sulle loro condizioni dopo gli accertamenti ospedalieri.Sul posto Polizia Stradale e tecnici AnasOltre ai soccorritori, sul luogo dell’incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale e i tecnici dell’Anas. I primi sono impegnati nella ricostruzione della dinamica, mentre il personale dell’ente stradale si occupa degli aspetti legati alla gestione e alla sicurezza della circolazione.Sono in corso gli accertamenti per stabilire le cause del tamponamento a catena. Ulteriori informazioni potranno chiarire anche le eventuali ripercussioni sul traffico nel tratto interessato.