Sversa nel Fiume Sarno, chiusa industria conserviera

Le verifiche hanno permesso di individuare un collegamento attraverso il quale le acque raccolte in un’apposita vasca raggiungevano direttamente la rete fognaria

Irregolarità nella gestione delle acque di piazzale e reflui che defluivano nella rete fognaria attraverso una condotta non adeguatamente sigillata. È quanto emerso durante i controlli effettuati in un’azienda conserviera di Fisciano, in provincia di Salerno, nell’ambito delle attività di monitoraggio ambientale del bacino del fiume Sarno, coordinate dalla Procura della Repubblica di Nocera Inferiore.Le verifiche hanno permesso di individuare un collegamento attraverso il quale le acque raccolte in un’apposita vasca raggiungevano direttamente la rete fognaria. La chiusura della linea di troppo pieno non garantiva una tenuta adeguata e consentiva quindi il passaggio dei reflui.Individuata una condotta non adeguatamente sigillataNel corso dell’ispezione, i tecnici e i militari hanno accertato che il sistema di chiusura della condotta non impediva il deflusso delle acque verso la rete fognaria. Una situazione che ha richiesto un intervento immediato per arrestare lo scarico.Durante le operazioni, la linea di troppo pieno è stata sigillata, interrompendo il passaggio dei reflui attraverso il collegamento individuato.L’accertamento si inserisce nel quadro delle attività di controllo finalizzate alla tutela delle risorse idriche e alla prevenzione degli scarichi irregolari nell’area interessata dal bacino del Sarno, territorio sottoposto a monitoraggio per le criticità ambientali legate all’inquinamento delle acque.Controlli con carabinieri, Arpac e IspraLe verifiche sono state condotte dai carabinieri con il supporto dei tecnici dell’Agenzia regionale per la protezione ambientale della Campania (Arpac) e dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra).Alle operazioni hanno partecipato i militari della Sezione operativa del Reparto territoriale dei carabinieri di Nocera Inferiore, della Sezione operativa della Compagnia di Mercato San Severino, del Nucleo investigativo di polizia ambientale, agroalimentare e forestale dei carabinieri di Salerno e del Nucleo operativo ecologico (Noe) di Salerno.La presenza di diverse articolazioni specializzate ha consentito di affiancare alle verifiche di polizia ambientale il supporto tecnico necessario per individuare le modalità di deflusso delle acque e intervenire sul punto di scarico.La tutela del bacino del Sarno al centro delle verificheL’intervento a Fisciano rientra nelle attività di monitoraggio ambientale coordinate dalla Procura di Nocera Inferiore, che interessano il bacino del fiume Sarno e le aree connesse alla sua rete idrica.L’obiettivo dei controlli è individuare eventuali criticità nella gestione delle acque e degli scarichi, verificando il rispetto delle prescrizioni ambientali e intervenendo quando vengono riscontrate situazioni che possono compromettere la corretta gestione dei reflui.Nel caso dell’azienda conserviera, la sigillatura della condotta ha consentito di interrompere il deflusso rilevato durante l’ispezione. Gli accertamenti descritti riguardano le irregolarità riscontrate nel sistema di raccolta e scarico delle acque; eventuali ulteriori responsabilità dovranno essere valutate sulla base degli esiti delle verifiche e degli eventuali provvedimenti delle autorità competenti.