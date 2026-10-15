Stalking e minacce al parroco per la festa della Madonna

L'accusato è maresciallo della Guardia di Finanza in pensione

Sei anni di reclusione: è la pena richiesta dalla pm Marianna Di Paolo della Procura di Napoli Nord per Giuseppe Carione, maresciallo della Guardia di Finanza in pensione, accusato di stalking, estorsione e appropriazione indebita ai danni di don Michele Verolla. Il sacerdote, parroco e rettore del Santuario di Casaluce e della parrocchia Santa Maria ad Nives, è morto circa un anno e mezzo dopo l’inizio della vicenda giudiziaria, nell’agosto 2025.Il procedimento è in corso davanti al collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Napoli Nord, presieduto da Giacinta Santaniello. Don Verolla è rappresentato in giudizio dall’avvocato Raffaele Crisileo. Per l’imputato, invece, il difensore è l’avvocato Alfonso Quarto, che discuterà nella prossima udienza fissata per l’11 novembre. Dopo l’intervento della difesa, il processo arriverà alla fase della decisione.La disputa sul Comitato della Madonna di CasaluceAll’origine del contenzioso c’è la presidenza del Comitato festeggiamenti della Madonna di Casaluce, legata a una tradizione religiosa secolare che raggiunge il suo momento più importante a metà giugno. In occasione delle celebrazioni, la statua della Madonna viene trasferita dalla chiesa di Casaluce alla cattedrale di Aversa, in un appuntamento particolarmente sentito dalla comunità.Carione ricopriva dal 2020 il ruolo di presidente delegato del Comitato. Il rapporto con il sacerdote si deteriorò all’inizio del 2022, quando don Verolla adottò un provvedimento per cancellare il Comitato dal registro dell’Agenzia delle Entrate.La decisione provocò la reazione dell’ex maresciallo, che contestò l’iniziativa e avviò una battaglia legale per tornare alla guida dell’organismo. La vicenda assunse anche una dimensione pubblica: a Casaluce comparvero manifesti contro il parroco, suscitando sconcerto tra i residenti e alimentando le tensioni attorno a una tradizione religiosa profondamente radicata nel territorio.La decisione del giudice civile nel giugno 2022La controversia approdò anche davanti al giudice civile del Tribunale di Napoli Nord. Nel giugno 2022, secondo la ricostruzione della vicenda, la decisione riconobbe le ragioni del sacerdote, ritenuto pienamente legittimato a sciogliere il Comitato.A Carione venne invece attribuito il ruolo di delegato, senza poteri sostanziali di rappresentanza. Un passaggio che riguardava la legittimità della gestione dell’organismo e che si inserì nel più ampio conflitto tra l’ex finanziere e il parroco.Parallelamente, Carione presentò esposti e denunce che diedero origine a diversi procedimenti penali nei confronti di don Verolla. Quei procedimenti furono successivamente archiviati. La contrapposizione, tuttavia, avrebbe avuto conseguenze pesanti sulla vita quotidiana del sacerdote.L’ansia e la depressione del sacerdoteNel corso del processo sono stati ascoltati anche medici specialisti e psicologi che avevano seguito don Verolla. Secondo quanto riferito, i professionisti hanno confermato lo stato di ansia e depressione in cui il sacerdote si sarebbe trovato durante quel periodo.La situazione lo avrebbe portato a lasciare la propria abitazione e a trasferirsi dalla sorella, nel vicino comune di San Marcellino, oltre a rivolgersi a specialisti per ricevere assistenza.La vicenda personale del parroco si è conclusa nell’agosto 2025, quando è morto per un infarto. La sua scomparsa ha segnato un ulteriore passaggio in una storia che, nata da una disputa sulla gestione del Comitato festeggiamenti, è diventata un caso giudiziario con accuse particolarmente gravi.Resta però necessario distinguere gli elementi emersi durante l’istruttoria dalle responsabilità che dovranno essere accertate in sede penale: la richiesta di condanna formulata dalla pm non equivale a una sentenza.L’11 novembre la discussione della difesaIl processo si avvicina ora a un passaggio decisivo. Nell’udienza dell’11 novembre è prevista la discussione dell’avvocato Alfonso Quarto, difensore di Giuseppe Carione. Una volta conclusi gli interventi, il collegio della seconda sezione penale del Tribunale di Napoli Nord potrà procedere verso la decisione.La richiesta della pubblica accusa è di sei anni di carcere per le contestazioni di stalking, estorsione e appropriazione indebita. Sarà il tribunale a valutare le accuse, le prove raccolte e le argomentazioni delle parti, pronunciandosi sulle eventuali responsabilità dell’imputato.