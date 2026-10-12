Sosta selvaggia, aumentano i casi a Napoli e provincia

La presenza di veicoli in sosta lungo la corsia di marcia può restringere lo spazio disponibile per il transito

Auto e scooter parcheggiati dove non dovrebbero, veicoli che occupano parte della carreggiata e SUV lasciati direttamente sul marciapiede. È il quadro segnalato da alcuni cittadini in via Petrarca, a Napoli, dove la sosta irregolare torna al centro delle proteste per le difficoltà provocate alla circolazione e alla fruibilità degli spazi pubblici.Le immagini, inviate nella mattinata al consigliere di Europa Verde della Municipalità 1, Lorenzo Pascucci, e al deputato di Alleanza Verdi e Sinistra, Francesco Emilio Borrelli, mostrerebbero diverse situazioni di parcheggio fuori dalle regole. Le segnalazioni riguardano sia veicoli lasciati in piena corsia di marcia sia automobili parcheggiate sul marciapiede, con possibili ripercussioni sulla sicurezza stradale e sul passaggio dei pedoni.Parcheggi irregolari anche nelle ore diurneSecondo Borrelli e Pascucci, il problema non si limita alle ore serali e notturne, quando la presenza di auto in sosta irregolare viene frequentemente segnalata dai residenti. Le nuove immagini, sostengono i due esponenti, documenterebbero una situazione che si ripete anche durante il giorno.«Le immagini ricevute stamane testimoniano come la mancanza di rispetto delle norme del codice della strada e del vivere civile sia ormai una consuetudine in via Petrarca», dichiarano il deputato e il consigliere municipale.La presenza di veicoli in sosta lungo la corsia di marcia può restringere lo spazio disponibile per il transito, mentre le automobili lasciate sui marciapiedi sottraggono spazio a chi si sposta a piedi. Una criticità particolarmente rilevante per le persone con disabilità, gli anziani e chi accompagna bambini, che possono essere costretti a trovare percorsi alternativi quando il passaggio risulta occupato.I controlli serali non bastanoNel loro intervento, Borrelli e Pascucci riconoscono che nelle ore serali si iniziano a vedere interventi e presidi delle forze dell’ordine, ma ritengono che queste attività non siano sufficienti a risolvere il fenomeno.«Di sera iniziano a vedersi interventi e presidi delle forze dell’ordine ma non bastano, come testimoniano queste immagini, perché il problema si verifica anche di giorno», affermano.La questione, quindi, riguarda non soltanto la necessità di contrastare i comportamenti irregolari, ma anche la continuità dei controlli nelle diverse fasce orarie. Se le violazioni si verificano durante l’intera giornata, la sola presenza serale delle pattuglie rischia di non essere sufficiente a garantire il rispetto delle regole.Via Petrarca, cresce la richiesta di maggiore attenzioneLe segnalazioni riportano l’attenzione sulla sosta selvaggia a via Petrarca, dove i cittadini chiedono che gli spazi destinati alla circolazione e al passaggio pedonale siano rispettati.Le immagini trasmesse ai rappresentanti istituzionali costituiscono una nuova denuncia del problema e rilanciano la richiesta di controlli capaci di intervenire anche nelle ore diurne. Al centro della protesta c’è la necessità di impedire che la sosta irregolare diventi una pratica abituale, a scapito della sicurezza e della convivenza civile.Per Borrelli e Pascucci, il contrasto alle violazioni deve dunque essere accompagnato da un presidio più efficace e costante, affinché carreggiate e marciapiedi possano tornare a svolgere la loro funzione senza essere occupati impropriamente dai veicoli.