Si ribalta il trattore e muore schiacciato

Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi di prestare assistenza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Tragedia nel pomeriggio di oggi a Roccadaspide, nel Salernitano, dove un uomo di 53 anni ha perso la vita mentre lavorava in un terreno di sua proprietà, in località Doglie. Secondo le prime informazioni, l’uomo, identificato con le iniziali V.A., sarebbe rimasto schiacciato sotto il trattore che stava utilizzando per svolgere lavori agricoli.L’incidente si è verificato durante la domenica pomeriggio, trasformando una normale giornata di lavoro in una tragedia. Le circostanze esatte dell’accaduto restano da chiarire.Inutili i tentativi di soccorsoDopo l’incidente è scattata immediatamente la macchina dei soccorsi. Sul posto sono intervenuti i sanitari, mentre è stato richiesto anche l’intervento dell’elisoccorso, nella speranza di riuscire a salvare la vita al 53enne.Nonostante la rapidità dell’intervento e i tentativi di prestare assistenza, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Il decesso è stato constatato sul posto.Carabinieri al lavoro per ricostruire la dinamicaSul luogo della tragedia sono arrivati anche i carabinieri della Stazione di Roccadaspide, impegnati negli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.I militari dovranno chiarire come sia avvenuto il ribaltamento o lo schiacciamento del mezzo, senza dare per acquisita una dinamica che, al momento, resta da verificare. Saranno gli accertamenti a stabilire le cause precise dell’incidente mortale.Dolore nella comunità di RoccadaspideLa notizia della morte del 53enne ha suscitato dolore e sconcerto nella comunità locale. La tragedia riporta l’attenzione sui rischi legati al lavoro agricolo e sull’importanza delle misure di sicurezza nell’utilizzo dei mezzi pesanti, soprattutto durante le attività svolte nei terreni privati.Per Roccadaspide è un pomeriggio segnato dal lutto, mentre proseguono le verifiche per fare piena luce sulle circostanze in cui l’uomo ha perso la vita.