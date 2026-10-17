Sequestrato una palazzina a imprenditore contiguo al clan

valore stimato di circa un milione di euro

Un intero fabbricato residenziale, dal valore stimato di circa un milione di euro, è stato sequestrato a Casandrino, in provincia di Napoli, nell’ambito di un’operazione di contrasto ai patrimoni ritenuti riconducibili alla criminalità organizzata.Il provvedimento è stato eseguito dalla Polizia di Stato in attuazione di un decreto emesso dal Tribunale di Napoli, Sezione Misure di Prevenzione, che ha accolto la proposta avanzata dal Questore di Napoli.Il sequestro, disposto ai sensi della normativa antimafia e finalizzato alla confisca, riguarda una palazzina plurifamiliare sviluppata su più livelli, ultimata e abitata, con annesse aree pertinenziali. L’immobile risulta formalmente intestato alla figlia di un uomo di 64 anni residente a Casavatore, ritenuto affiliato a un clan camorristico.Le indagini patrimoniali e la sproporzione tra redditi e investimentiAlla base del provvedimento c’è un’articolata attività di indagine patrimoniale condotta dalla Divisione Polizia Anticrimine della Questura di Napoli, in collaborazione con il Commissariato di Frattamaggiore.Gli accertamenti avrebbero fatto emergere una significativa sproporzione tra i redditi dichiarati e gli investimenti immobiliari effettuati, che sarebbero risultati privi di un’adeguata giustificazione economica.L’attività investigativa si è concentrata sulla ricostruzione delle disponibilità patrimoniali e delle modalità attraverso cui è stato realizzato l’immobile, con l’obiettivo di verificare la compatibilità tra le risorse economiche disponibili e il valore dei beni acquisiti.Il fabbricato, pur essendo intestato formalmente alla figlia dell’uomo, è stato interessato dal provvedimento nell’ambito degli accertamenti previsti dalla legislazione antimafia.Il terreno acquistato durante il periodo di pericolosità qualificataUn elemento emerso dalle indagini riguarda il terreno sul quale è stata costruita la palazzina. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’area sarebbe stata acquistata originariamente dalla moglie del 64enne durante il periodo in cui si manifestava la pericolosità qualificata attribuita all’uomo.Questo elemento, insieme alla ricostruzione degli investimenti e alla valutazione dei redditi disponibili, è stato preso in considerazione nell’attività patrimoniale che ha preceduto il decreto di sequestro.L’intervento mira a sottrarre alla disponibilità dei soggetti interessati beni che, sulla base degli accertamenti svolti, sono stati ritenuti suscettibili di sequestro nell’ambito delle misure di prevenzione patrimoniali.Il profilo del 64enne e il provvedimento del TribunaleIl destinatario della proposta di prevenzione è un uomo di 64 anni residente a Casavatore, condannato in via definitiva per associazione di tipo mafioso e con precedenti per reati in materia di stupefacenti e armi. È inoltre ritenuto affiliato a un clan camorristico.Il decreto del Tribunale di Napoli ha disposto il sequestro del fabbricato ai fini della possibile confisca. Il provvedimento rappresenta una misura patrimoniale adottata sulla base degli elementi raccolti dagli investigatori e delle valutazioni dell’autorità giudiziaria competente.L’operazione si inserisce nelle attività di contrasto agli interessi economici della criminalità organizzata, attraverso la ricostruzione dei patrimoni e la verifica della loro provenienza.La palazzina di Casandrino, stimata in circa un milione di euro, resta dunque al centro della procedura di prevenzione patrimoniale avviata dal Tribunale, che dovrà seguire il proprio iter secondo quanto previsto dalla normativa vigente.