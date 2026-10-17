Sequestrato carico di droga con packaging Rozay

Il nome richiama lo pseudonimo del rapper statunitense Rick Ross ed è associato anche a varietà di cannabis diffuse nel mercato internazionale

Packaging accattivante e ricerca di nuove varietà: anche il mercato illegale degli stupefacenti punta sull’aspetto delle confezioni e su nuove combinazioni per rendere i prodotti più riconoscibili e appetibili. Un fenomeno che, secondo quanto emerso da diverse tendenze internazionali, si riflette anche nella diffusione di varietà di cannabis dai nomi particolari e dalle grafiche studiate per attirare l’attenzione.Ad Acerra, nel Napoletano, i Carabinieri della Compagnia di Castello di Cisterna hanno trovato diverse confezioni colorate, tra cui numerose buste rosa con la scritta “Rozay”, durante una perquisizione domiciliare effettuata nell’ambito di un servizio straordinario di controllo del territorio.Il nome richiama lo pseudonimo del rapper statunitense Rick Ross ed è associato anche a varietà di cannabis diffuse nel mercato internazionale. Le confezioni sequestrate, insieme ad altre con grafiche che ricordano agrumi e banconote da 50 dollari, si distinguono per colori e immagini ben visibili.Quasi 740 grammi di stupefacenti sequestratiNell’abitazione di un 22enne del posto, i militari hanno rinvenuto complessivamente 739,6 grammi di sostanze stupefacenti. Nel dettaglio, il sequestro comprendeva:403,5 grammi di marijuana, suddivisi in 58 dosi e due plichi;335,5 grammi di hashish, ripartiti in 41 dosi e due panetti;0,6 grammi di cocaina.La suddivisione in dosi e la presenza di diverse confezioni rientrano tra gli elementi acquisiti dai militari nel corso dell’attività investigativa.Per il giovane è scattata la denuncia per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La sua posizione sarà valutata nelle sedi competenti, nel rispetto della presunzione di innocenza.In casa anche una pistola e munizioniDurante la stessa perquisizione, i Carabinieri hanno trovato anche una pistola Browning calibro 7,65, la cui provenienza è ora oggetto di accertamenti.Insieme all’arma sono stati sequestrati otto proiettili calibro 7,65 e un colpo calibro 9 Luger. Il 22enne dovrà rispondere anche di detenzione abusiva di arma.Secondo quanto riferito, durante le operazioni il giovane avrebbe inveito contro alcuni militari e li avrebbe spintonati nel tentativo di opporsi all’intervento. Nessuno dei Carabinieri è rimasto ferito.Controlli su 85 persone e 57 veicoliL’operazione dei militari della Compagnia di Castello di Cisterna si inserisce in un più ampio servizio straordinario di controllo del territorio. Nel corso delle verifiche sono state identificate 85 persone e controllati 57 veicoli. Dodici delle persone identificate sono risultate avere precedenti di polizia.Sei persone sono state inoltre segnalate alla Prefettura per uso personale di sostanze stupefacenti. In questi casi sono stati sequestrati complessivamente 16,4 grammi di hashish, 0,4 grammi di crack e 3,3 grammi di cocaina.Cinque denunce per furto di energia elettricaL’attività di controllo ha riguardato anche i consumi elettrici nelle abitazioni, con il supporto di personale Enel.Cinque donne sono state denunciate per furto aggravato di energia elettrica. Nelle rispettive abitazioni di via Matteotti sarebbero stati individuati allacci abusivi alla rete, circostanza che ha portato all’intervento e agli accertamenti del personale specializzato.Il bilancio dell’operazione comprende quindi il sequestro di un consistente quantitativo di stupefacenti, di un’arma con relative munizioni e ulteriori provvedimenti legati al consumo di droga e al presunto furto di energia elettrica. I controlli straordinari proseguiranno per contrastare i fenomeni di illegalità sul territorio.