Sequestrata la barca per i fuochi a mare

Gli accertamenti avrebbero evidenziato diverse irregolarità, tra cui l’assenza dei titoli necessari per l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico

Una festa privata sul litorale di Vico Equense si è conclusa senza il previsto spettacolo di fuochi d’artificio. A intervenire sono stati i militari della Guardia Costiera di Castellammare di Stabia, che hanno sequestrato un carico di artifici pirotecnici pronto per essere utilizzato in mare, in prossimità di una struttura ricettiva.L’operazione ha permesso di bloccare lo spettacolo prima che venisse realizzato. Secondo quanto emerso dai controlli, il materiale era stato predisposto su un natante senza le necessarie autorizzazioni e certificazioni. Le imbarcazioni impiegate nell’attività, il rimorchio e i fuochi d’artificio sono stati sottoposti a sequestro, mentre i responsabili sono stati denunciati all’autorità giudiziaria.Fuochi pronti all’uso senza le autorizzazioni previsteL’intervento rientra nell’attività di vigilanza svolta dalla Capitaneria di porto di Castellammare di Stabia per contrastare gli illeciti legati alla navigazione e al trasporto marittimo di materiali pericolosi.Gli accertamenti avrebbero evidenziato diverse irregolarità, tra cui l’assenza dei titoli necessari per l’esecuzione dello spettacolo pirotecnico e delle certificazioni richieste per il trasporto del materiale. Sarebbero inoltre emerse violazioni relative alla sicurezza delle imbarcazioni, alla prevenzione degli incendi e al trasbordo di esplosivi.Dai successivi riscontri è risultato anche che non era stata richiesta l’autorizzazione all’autorità di pubblica sicurezza prevista dal Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (Tulps).L’attività è stata condotta dal personale della Guardia Costiera agli ordini del comandante Alessio De Angelis. Saranno ora gli accertamenti dell’autorità giudiziaria a chiarire le singole responsabilità in relazione alle violazioni contestate.La sicurezza degli spettacoli pirotecniciL’episodio riporta l’attenzione sui rischi connessi all’utilizzo di fuochi d’artificio in contesti privati e, in particolare, sulle procedure necessarie quando gli spettacoli vengono organizzati in prossimità del mare o con il coinvolgimento di imbarcazioni.Il rispetto delle autorizzazioni e delle norme sul trasporto degli artifici pirotecnici è fondamentale per garantire la sicurezza di ospiti, lavoratori e persone presenti nelle aree circostanti. Nel caso di Vico Equense, l’intervento dei militari ha impedito che lo spettacolo si svolgesse nelle condizioni riscontrate durante i controlli.Piazzolla di Nola, incendio distrugge un camion e tre furgoniUn altro episodio, questa volta nel Nolano, richiama l’attenzione sui possibili pericoli legati al trasporto e alla gestione dei materiali pirotecnici.Nella notte, un incendio ha coinvolto un camion e tre furgoni parcheggiati nell’area di sosta di una ditta di trasporti a Piazzolla di Nola. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella secondo cui le fiamme possano essere state innescate da un autocarro Renault, verosimilmente carico di fuochi d’artificio.Si tratta, al momento, di una ricostruzione ancora da verificare. Non è stato infatti accertato che il materiale pirotecnico fosse effettivamente presente sul mezzo né che abbia avuto un ruolo nell’origine del rogo.Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione locale e del radiomobile di Nola. I militari hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incendio e stabilire le cause dell’accaduto.Due episodi, indagini in corsoLe vicende di Vico Equense e Piazzolla di Nola sono distinte e presentano quadri investigativi differenti. Nel primo caso, il sequestro è scattato per le irregolarità riscontrate durante i controlli su uno spettacolo pirotecnico programmato in mare. Nel secondo, gli investigatori devono ancora chiarire l’origine dell’incendio e verificare l’eventuale presenza di fuochi d’artificio sul camion coinvolto.Gli accertamenti proseguiranno per definire le responsabilità e ricostruire con precisione entrambi gli episodi.