Sciopero Eav revocato in extremis

Per i dettagli sulle modifiche agli orari e sulle singole linee, è opportuno fare riferimento agli avvisi pubblicati direttamente da Eav

Nessuno sciopero interesserà questa sera i servizi di trasporto gestiti da Eav. A chiarirlo è lo stesso Ente Autonomo Volturno, intervenuto con una nota per precisare che lo stop di quattro ore inizialmente previsto per oggi, nella fascia oraria compresa tra le 19:40 e le 23:40, è stato revocato il 6 ottobre scorso.La comunicazione punta a fare chiarezza tra i passeggeri che, nelle ultime ore, si sono imbattuti in articoli e avvisi che continuavano a riportare la notizia dello sciopero senza menzionare la successiva revoca. Una circostanza che, secondo l’azienda, rischiava di generare incertezza tra chi utilizza quotidianamente i mezzi pubblici per spostarsi per motivi di lavoro, studio o necessità personali.La comunicazione di Eav: «Sciopero revocato il 6 ottobre»Nel comunicato, l’azienda di trasporto campana ha ricordato che lo sciopero di quattro ore previsto per la giornata odierna è stato ufficialmente revocato il 6 ottobre, come riportato sul sito della Commissione di garanzia sugli scioperi.Eav ha voluto sottolineare la necessità di diffondere informazioni aggiornate, soprattutto quando riguardano possibili interruzioni del servizio pubblico. Le notizie che continuano a segnalare l’agitazione sindacale senza riportare la revoca, ha spiegato l’ente, possono creare confusione tra gli utenti e compromettere la corretta informazione ai clienti.La precisazione riguarda i servizi gestiti dall’azienda, tra cui le linee ferroviarie e i collegamenti su gomma. In base a quanto comunicato, dunque, non è previsto lo stop legato allo sciopero nella fascia serale inizialmente indicata.Viaggiatori invitati a consultare i canali ufficialiPer evitare disagi e programmare gli spostamenti con maggiore tranquillità, Eav invita i passeggeri a verificare le comunicazioni attraverso i propri canali istituzionali.Il riferimento indicato dall’azienda è il sito ufficiale www.eavsrl.it, dove consultare gli avvisi relativi al servizio e le eventuali variazioni che dovessero essere comunicate.L’invito è rivolto soprattutto a chi si sposta nelle ore serali e potrebbe aver modificato i propri programmi sulla base di notizie non aggiornate. La revoca dello sciopero, infatti, rende necessario distinguere gli annunci iniziali dalle successive comunicazioni ufficiali.Trasporti campani, attenzione agli aggiornamenti sugli orariLa precisazione sullo sciopero arriva mentre l’azienda ha annunciato anche novità relative all’organizzazione del servizio, con un nuovo orario previsto da sabato e modifiche che riguardano il personale dei treni Circumvesuviana e degli autobus. Tra le indicazioni riportate figurano anche corse con una frequenza prevista di trenta minuti.Per i dettagli sulle modifiche agli orari e sulle singole linee, è opportuno fare riferimento agli avvisi pubblicati direttamente da Eav, così da verificare le informazioni applicabili al proprio percorso.Per la serata di oggi, il messaggio dell’azienda è chiaro: lo sciopero di quattro ore inizialmente previsto dalle 19:40 alle 23:40 è stato revocato. I viaggiatori sono quindi invitati a non fare affidamento su notizie che non riportino l’aggiornamento e a consultare le comunicazioni ufficiali prima di mettersi in viaggio.