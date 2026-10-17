Scioperi di novembre, si ferma tutto: IL CALENDARIO

Treni, aerei, autobus e metropolitane saranno interessati da una serie di scioperi programmati

Treni, aerei, autobus e metropolitane saranno interessati da una serie di scioperi programmati nel mese di novembre 2026. Le mobilitazioni coinvolgeranno diversi servizi a livello nazionale e locale, con iniziative distribuite tra il 6 e il 22 novembre.A riportare le agitazioni è il calendario dell’Osservatorio sui conflitti sindacali del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Tra gli appuntamenti figurano proteste negli aeroporti di Bari, Milano Malpensa e Venezia, oltre a scioperi del trasporto pubblico locale a Milano, Venezia e Napoli.La data da tenere maggiormente sotto osservazione è sabato 21 novembre, quando sono previste contemporaneamente astensioni nel trasporto ferroviario, nel settore del controllo del traffico aereo e nel trasporto pubblico locale. La sovrapposizione delle proteste potrebbe rendere più complessi gli spostamenti per chi deve viaggiare nel fine settimana.Venerdì 6 novembre: sciopero ENAV all’aeroporto di BariIl primo appuntamento è fissato per venerdì 6 novembre all’aeroporto di Bari, dove il personale ENAV incrocerà le braccia per quattro ore, dalle 13 alle 17.La mobilitazione è stata proclamata dalla RSA FAST-CONFSAL-AV ed è classificata come interregionale.L’astensione potrebbe comportare ripercussioni sull’operatività dello scalo, in relazione alle modalità con cui verranno organizzati i servizi durante le ore interessate dalla protesta. Per conoscere eventuali cancellazioni o modifiche agli orari dei voli sarà necessario consultare gli aggiornamenti ufficiali delle compagnie aeree e dell’aeroporto.Venerdì 13 novembre: bus fermi a Milano e VeneziaDue scioperi di 24 ore sono previsti venerdì 13 novembre nel trasporto pubblico locale.A Venezia la protesta riguarderà i lavoratori di ATVO ed è stata proclamata dai sindacati SGB e FAST Mobilità. L’agitazione avrà carattere locale e potrà incidere sui servizi gestiti dall’azienda.A Milano, invece, lo sciopero interesserà il personale delle società del Gruppo ATM. La mobilitazione è stata indetta da AL-COBAS, avrà rilevanza provinciale e si svolgerà con modalità variabili.Per entrambe le iniziative, gli effetti concreti sulla circolazione dipenderanno dalle adesioni e dalle fasce di servizio garantite. I viaggiatori sono invitati a verificare gli avvisi pubblicati dalle aziende di trasporto prima di mettersi in viaggio.Napoli, sciopero ANM lunedì 16 novembreAnche Napoli sarà interessata dalle proteste. Lunedì 16 novembre è infatti previsto uno sciopero del personale ANM, con un’astensione di quattro ore, dalle 11 alle 15.La mobilitazione, di carattere locale, è stata proclamata da FILT-CGIL, FIT-CISL, UILT-UIL, UGL-FNA e FAISA-CISAL.Nella fascia oraria interessata potrebbero verificarsi rallentamenti o interruzioni nei servizi di trasporto gestiti da ANM, secondo l’adesione del personale e le modalità operative comunicate dall’azienda.Chi utilizza autobus, metropolitana e altri servizi gestiti da ANM dovrebbe quindi controllare gli aggiornamenti ufficiali in prossimità della data dello sciopero, prestando particolare attenzione alle corse garantite.Venerdì 20 e sabato 21 novembre: sciopero ferroviario nazionaleLa mobilitazione più estesa prenderà il via alle 21 di venerdì 20 novembre e terminerà alle 20 di sabato 21.CUB Trasporti e SGB Ferrovie hanno proclamato uno sciopero nazionale di 23 ore che coinvolgerà il personale delle imprese ferroviarie e il trasporto merci su rotaia.La protesta potrebbe avere ripercussioni sulla circolazione dei treni, con possibili variazioni, ritardi e cancellazioni da verificare attraverso le comunicazioni delle singole imprese ferroviarie.Per chi deve spostarsi nel fine settimana, sarà importante controllare lo stato del proprio collegamento e le eventuali modifiche prima della partenza, considerando che le conseguenze operative possono variare in base alla tratta e al servizio interessato.Sabato 21 novembre, si fermano anche ENAV e trasporto pubblico localeAlla protesta ferroviaria si aggiungeranno, nella stessa giornata, altre agitazioni.Il personale ENAV incrocerà le braccia a livello nazionale dalle 13 alle 17, per uno sciopero proclamato da FILT-CGIL e UGL-TA. Le quattro ore di astensione nel settore del controllo del traffico aereo si sovrapporranno quindi allo sciopero ferroviario.Sempre sabato 21 novembre, il calendario ministeriale segnala anche un’astensione nel trasporto pubblico locale per l’intero turno di lavoro. La concomitanza potrebbe complicare gli spostamenti nelle aree interessate, soprattutto per chi deve raggiungere stazioni e aeroporti utilizzando i mezzi pubblici.L’effettivo impatto sui collegamenti dipenderà dalle adesioni, dai servizi garantiti e dalle disposizioni comunicate dalle aziende coinvolte.Domenica 22 novembre: nuove proteste a Malpensa e VeneziaIl calendario proseguirà domenica 22 novembre con due ulteriori scioperi nel settore aeroportuale.A Milano Malpensa è prevista un’astensione del personale ENAV, proclamata dalla RSA FAST-CONFSAL-AV, della durata indicata di 24 ore, dalle 00:01 alle 24:00. Il prospetto ministeriale la classifica come nazionale, pur riferendola allo scalo lombardo.All’aeroporto Marco Polo di Venezia si fermerà invece il personale di Sicuritalia IVRI. Lo sciopero, proclamato da FISASCAT-CISL, avrà carattere interregionale e durerà dalle 00:00 alle 23:59.Anche in questo caso, per conoscere eventuali conseguenze sui voli e sui servizi aeroportuali sarà necessario fare riferimento agli avvisi ufficiali dei gestori e delle compagnie.Come verificare i servizi garantitiIl calendario riporta le agitazioni programmate e può essere aggiornato in caso di nuove proclamazioni, rinvii o revoche. Le modalità effettive delle astensioni e i servizi garantiti devono essere verificati attraverso le comunicazioni ufficiali delle aziende di trasporto e dei gestori aeroportuali.Per chi viaggia a novembre, le date principali da ricordare sono il 6, il 13, il 16, il 20 e 21 e il 22 novembre. In particolare, la concomitanza delle proteste di sabato 21 rende consigliabile pianificare con attenzione gli spostamenti e controllare gli aggiornamenti poco prima della partenza.