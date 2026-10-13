Rubano attrezzi da 30mila euro in palestra, 6 arresti

Le operazioni di controllo sono proseguite con un sopralluogo all’interno dell’intero complesso sportivo

Sei persone sono state arrestate in flagranza dai Carabinieri con l’accusa di furto aggravato in concorso, dopo essere state sorprese all’interno dell’ex palestra Millenium di Lariano mentre tentavano di sottrarre attrezzature sportive, cavi e altro materiale per un valore complessivo stimato di circa 30mila euro.L’intervento è scattato l’altra mattina, intorno alle 11, in via Silvio Pellico, a seguito della segnalazione di un passante che aveva notato un furto in corso nella struttura. Sul posto sono intervenuti i militari della Stazione dei Carabinieri di Lariano, supportati dal personale della Sezione Radiomobile della Compagnia di Velletri.Una volta entrati nell’ex impianto sportivo, i militari hanno sorpreso quattro uomini intenti a prelevare ingenti quantitativi di attrezzature da palestra, cavi e altro materiale, che venivano caricati su un camion. Si tratta di quattro cittadini italiani di 60, 52, 44 e 33 anni, tutti residenti a Roma.Due presunti complici nascosti sotto le caldaieLe operazioni di controllo sono proseguite con un sopralluogo all’interno dell’intero complesso sportivo, finalizzato a verificare le condizioni dei locali e a quantificare il materiale che si tentava di portare via.Durante la perquisizione, i Carabinieri hanno individuato altre due persone nei locali tecnici della struttura. I due, secondo quanto ricostruito, si erano nascosti sotto le caldaie nel tentativo di sottrarsi ai controlli.Si tratta di un cittadino italiano di 40 anni, residente a Roma, e di un cittadino croato di 41 anni, senza fissa dimora. Entrambi sono stati arrestati insieme agli altri quattro uomini.Nel corso degli accertamenti sono stati inoltre rinvenuti e sequestrati diversi arnesi da scasso, ritenuti utilizzati per introdursi all’interno della palestra.Materiale per 30mila euro, sei persone ai domiciliariIl valore complessivo delle attrezzature sportive, dei cavi e degli altri beni che il gruppo avrebbe tentato di trafugare è stato stimato in circa 30mila euro.Al termine delle operazioni, tutti e sei gli arrestati sono stati messi a disposizione dell’Autorità giudiziaria e condotti presso le rispettive abitazioni in regime di arresti domiciliari.L’intervento dei Carabinieri ha consentito di interrompere il furto e di recuperare il materiale interessato dalle operazioni, mentre la vicenda resta al vaglio dell’autorità giudiziaria. Per gli indagati vale la presunzione di innocenza fino a un’eventuale sentenza definitiva di condanna.