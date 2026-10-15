Ruba 400 euro di caffè dal supermercato: arrestato

Le verifiche svolte dai carabinieri avrebbero permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima del controllo

Un controllo dei carabinieri della stazione di Monteruscello si è concluso con l’arresto di un uomo di 49 anni, Mario Frenna, napoletano già noto alle forze dell’ordine. L’accusa contestata è quella di furto aggravato.I militari hanno fermato il 49enne nei pressi del supermercato Mister Risparmio, in via Monteruscello, a Pozzuoli. Durante gli accertamenti e la successiva perquisizione, l’uomo sarebbe stato trovato in possesso di diverse confezioni di cialde per il caffè.Merce per un valore di circa 400 euroLe verifiche svolte dai carabinieri avrebbero permesso di ricostruire quanto accaduto poco prima del controllo. Secondo quanto emerso, le confezioni sarebbero state rubate proprio dal vicino supermercato.Il valore complessivo della merce recuperata ammonterebbe a circa 400 euro. Un quantitativo e un valore che hanno portato i militari a procedere nei confronti del 49enne per furto aggravato.Le ipotesi sulla destinazione dei prodottiResta da chiarire quale fosse la destinazione delle cialde sottratte. Tra le ipotesi prospettate c’è quella di una possibile rivendita della merce, eventualmente attraverso canali non ufficiali. Al momento, tuttavia, non risultano elementi sufficienti per affermare che il furto fosse stato commissionato da terzi o che i prodotti fossero destinati a un mercato nero.Il trasferimento in carcereAl termine degli accertamenti, per Mario Frenna sono scattate le procedure conseguenti all’arresto. L’uomo è stato trasferito in carcere, mentre la vicenda resta inquadrata nell’ambito dell’accusa contestata.L’episodio si è verificato nell’area di Monteruscello, dove l’intervento dei carabinieri ha consentito di risalire, secondo la ricostruzione fornita, alla provenienza della merce trovata in possesso del 49enne.