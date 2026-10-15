Ragazzino con la leva del freno della bici conficcata da 3 anni nella zona lombare

A far emergere la presenza del corpo estraneo sono stati alcuni accertamenti diagnostici eseguiti dopo la comparsa di dolori agli arti inferiori

Per tre anni è rimasta nel suo corpo, nascosta tra i tessuti e a pochi millimetri da strutture nervose delicate, senza provocare disturbi evidenti. Protagonista della vicenda un ragazzo che oggi ha 13 anni, nel cui organismo era rimasta una leva del freno di una bicicletta, penetrata dopo una caduta quando ne aveva appena 10.A far emergere la presenza del corpo estraneo sono stati alcuni accertamenti diagnostici eseguiti dopo la comparsa di dolori agli arti inferiori. La leva metallica, lunga circa 5,5 centimetri, è stata successivamente rimossa all’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, nella sede di Palidoro, con un intervento chirurgico durato circa tre ore.Un caso complesso soprattutto per la posizione raggiunta dal metallo, che si trovava in prossimità di una radice nervosa della colonna vertebrale. Per estrarlo, i chirurghi hanno dovuto procedere con estrema precisione, liberando le strutture nervose dalle aderenze formatesi nel tempo e monitorandone costantemente la funzionalità.La caduta a 10 anni e tre anni senza sintomiTutto risale a un incidente avvenuto quando il bambino aveva 10 anni. Durante una caduta dalla bicicletta, la leva del freno era penetrata attraverso una piccola lacerazione sul fianco sinistro, raggiungendo la parte posteriore del tronco.Dopo l’episodio, tuttavia, il bambino aveva continuato a condurre una vita apparentemente normale. Aveva ripreso le attività quotidiane e lo sport, senza accusare sofferenze particolari né limitazioni nei movimenti.La presenza del metallo era rimasta così sconosciuta per circa tre anni. Nel frattempo, attorno al corpo estraneo si era formato un involucro di tessuto fibroso, che lo aveva isolato dai tessuti circostanti. Questa reazione dell’organismo aveva contribuito a mantenerlo in posizione senza manifestazioni evidenti per un lungo periodo.La situazione è cambiata quando il ragazzo ha compiuto 13 anni e ha iniziato ad avvertire dolore alla gamba destra. Il disturbo si è poi esteso, in maniera meno definita, a entrambi gli arti inferiori, spingendo i medici ad approfondire le cause del problema.La radiografia rivela il corpo estraneoI primi controlli neurologici non avevano evidenziato anomalie significative. È stata una successiva radiografia della colonna vertebrale a individuare un frammento metallico ricurvo nella regione lombare sinistra, facendo emergere una presenza del tutto inattesa.Per comprendere esattamente dove si trovasse la leva e quale percorso avesse seguito all’interno del corpo, gli specialisti del Bambino Gesù hanno eseguito ulteriori indagini diagnostiche, tra cui una tomografia computerizzata.Gli esami hanno permesso di ricostruire con precisione la posizione del metallo e i suoi rapporti con le strutture anatomiche circostanti. La punta della leva era arrivata in prossimità del forame di coniugazione tra la terza e la quarta vertebra lombare, un’apertura attraverso la quale passa la radice nervosa che fuoriesce dalla colonna vertebrale.Era proprio questa vicinanza a rendere delicata l’operazione: un’estrazione non accurata avrebbe potuto compromettere una struttura fondamentale per la funzionalità nervosa.Un intervento di tre ore per proteggere il nervoA occuparsi della rimozione è stato Leonardo Oggiano, responsabile di alta specializzazione in chirurgia vertebrale dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, nell’ambito dell’équipe di Ortopedia e Traumatologia diretta da Pier Francesco Costici.L’intervento è stato eseguito attraverso una piccola incisione sulla schiena. Una delle fasi più importanti è stata la neurolisi, una procedura che consente di liberare una struttura nervosa dalle aderenze dei tessuti circostanti, riducendo il rischio di danneggiarla durante le manovre chirurgiche.Con il passare del tempo, infatti, il tessuto fibroso formatosi attorno alla leva aveva creato dei punti di aderenza che rendevano necessario separare con cautela il metallo dalle strutture vicine.Come ha spiegato Oggiano, la difficoltà principale era rappresentata proprio dalla posizione raggiunta dal corpo estraneo: la leva si era portata nello spazio foraminale, nel punto in cui la radice nervosa emerge dalla colonna vertebrale.I chirurghi hanno quindi lavorato progressivamente per liberare il nervo, procedendo con manovre precise e controllate. Durante tutte le fasi dell’intervento è stato utilizzato il monitoraggio neurofisiologico, che ha permesso di verificare il corretto funzionamento delle strutture nervose mentre si procedeva con l’estrazione.La leva estratta integraUna volta completato il distacco dalle strutture nervose, l’équipe è riuscita a rimuovere integralmente la leva del freno. L’operazione, durata circa tre ore, ha richiesto particolare attenzione proprio per la necessità di preservare la radice nervosa coinvolta.La vicenda mette in evidenza quanto possa essere difficile individuare un corpo estraneo penetrato in profondità quando, almeno inizialmente, non provoca sintomi evidenti. In questo caso, il ragazzo aveva continuato per anni a svolgere le proprie attività, compreso lo sport, senza sospettare che una parte del freno della sua bicicletta fosse rimasta nel corpo.Solo la comparsa dei dolori alle gambe e il successivo approfondimento diagnostico hanno consentito di ricostruire l’accaduto e individuare la necessità di intervenire.La complessità dell’operazione non dipendeva soltanto dalle dimensioni della leva, ma soprattutto dalla sua posizione, a ridosso di una struttura nervosa particolarmente delicata. La rimozione integra del metallo, resa possibile da una pianificazione accurata e dal monitoraggio neurofisiologico, ha concluso una vicenda iniziata con una caduta apparentemente senza conseguenze e rimasta nascosta per tre anni.