Provano a occupare il liceo con il volto mascherato

I militari hanno recuperato anche una catena che, secondo gli investigatori, sarebbe stata successivamente utilizzata per bloccare un cancello

Tentativo di occupazione al liceo statale Giovan Battista Alberti, in via Pigna, a Napoli. Alcuni studenti hanno provato a dare vita alla protesta all’interno dell’istituto, ma l’intervento dei carabinieri ha impedito che l’occupazione proseguisse.I militari sono intervenuti sul posto, interrompendo l’iniziativa e procedendo all’identificazione di alcuni dei partecipanti. Durante le verifiche sono stati inoltre sequestrati diversi oggetti ritenuti utili agli accertamenti.La protesta era legata a più questioni, tra cui il mancato completamento dei lavori infrastrutturali nell’edificio scolastico. Gli interventi sono di competenza della Città Metropolitana di Napoli, proprietaria dell’immobile.Sequestrati uno striscione, una catena e maschereTra il materiale sequestrato dai carabinieri c’è uno striscione con la scritta «Alberti Occupato - No C.P.R. - Kaos», che richiamava sia l’intenzione di occupare la scuola sia la contrarietà ai Centri di permanenza per il rimpatrio.I militari hanno recuperato anche una catena che, secondo gli investigatori, sarebbe stata successivamente utilizzata per bloccare un cancello. A questi oggetti si aggiungono alcune maschere raffiguranti Guy Fawkes, il cospiratore inglese diventato noto anche grazie alla rappresentazione presente nel fumetto V per Vendetta.Secondo quanto emerso, alcuni dei partecipanti avrebbero preso parte alla protesta con il volto coperto, utilizzando maschere e scaldacolli.Al centro della mobilitazione anche i lavori nell’istitutoLa contestazione degli studenti non riguardava soltanto il tema dei Cpr. Tra le ragioni della mobilitazione c’era anche il ritardo nel completamento dei lavori infrastrutturali necessari nell’edificio scolastico.La questione coinvolge la Città Metropolitana, ente proprietario della struttura e competente per gli interventi indicati. Il mancato completamento delle opere è stato quindi inserito tra le motivazioni della protesta.Dopo l’intervento delle forze dell’ordine, l’occupazione non è andata avanti. Restano gli accertamenti sugli oggetti sequestrati e sulle condotte contestate ai partecipanti, mentre la vicenda riporta l’attenzione sulle richieste degli studenti e sulle condizioni dell’edificio scolastico.