Pregiudicato accoltellato in strada

Uno degli aspetti ancora da chiarire riguarda il luogo in cui è avvenuto il ferimento

Un uomo di 29 anni, residente a Secondigliano e già noto alle forze dell’ordine, è stato ricoverato a Napoli dopo essere rimasto ferito con un’arma da taglio. L’episodio è emerso nel pomeriggio di ieri, quando i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti al pronto soccorso dell’ospedale CTO per verificare le circostanze del ferimento.Il giovane presentava una lesione alla coscia destra, provocata da un fendente. Secondo le informazioni disponibili, le sue condizioni non sarebbero gravi e non sarebbe in pericolo di vita.Nessuna indicazione sul luogo dell’aggressioneUno degli aspetti ancora da chiarire riguarda il luogo in cui è avvenuto il ferimento. Il 29enne, infatti, non avrebbe fornito indicazioni precise su dove sia stato aggredito, rendendo più complessa la ricostruzione dell’accaduto.Gli investigatori stanno lavorando per individuare il punto in cui si sarebbe verificato l’episodio e comprendere in quali circostanze l’uomo sia stato colpito.Le indagini dei CarabinieriL’attività investigativa è affidata ai Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Napoli, impegnati a ricostruire la dinamica del ferimento e ad accertarne le motivazioni.Al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli su eventuali responsabili o su possibili testimoni. Restano quindi da chiarire dove sia avvenuta l’aggressione, che cosa l’abbia provocata e se vi siano persone coinvolte identificabili.Le indagini proseguono per fare luce sull’episodio, mentre il giovane resta affidato alle cure dei sanitari.