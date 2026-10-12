Pestato e investito dal camion di rifiuti per difendere la figlia, rischia la gamba

Le condizioni del cinquantenne hanno richiesto il trasporto in codice rosso all’ospedale Cardarelli

Una serata nella zona della movida napoletana si è trasformata in un episodio di estrema violenza. Piazza Vanvitelli, nel quartiere Vomero, è stata teatro di un’aggressione ai danni di un uomo di 50 anni, circondato e picchiato da un gruppo composto, secondo le prime ricostruzioni, da una decina di persone.L’episodio si sarebbe verificato nella tarda serata di sabato. La dinamica è ora al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire quanto accaduto e di identificare le persone coinvolte.L’intervento per proteggere le figlieStando alla ricostruzione dei fatti, il cinquantenne sarebbe intervenuto per difendere le figlie minorenni, che sarebbero state infastidite e aggredite da altri giovani. Il suo tentativo di proteggerle avrebbe provocato la reazione del gruppo, che lo avrebbe accerchiato per poi colpirlo ripetutamente.La violenza sarebbe proseguita fino a quando l’uomo è caduto a terra. È in quel momento che si è verificato un ulteriore episodio dalle conseguenze gravissime: un mezzo adibito alla raccolta dei rifiuti lo avrebbe investito, provocandogli lesioni molto serie a una gamba.Il ricovero al Cardarelli e l’intervento per salvare l’artoLe condizioni del cinquantenne hanno richiesto il trasporto in codice rosso all’ospedale Cardarelli di Napoli. La gamba è rimasta gravemente danneggiata e i medici hanno dovuto sottoporlo a un delicato intervento chirurgico per scongiurare il rischio di amputazione.La priorità, in sala operatoria, è stata quella di tentare di salvare l’arto, compromesso dalle lesioni riportate nell’investimento. La gravità del quadro clinico rende la vicenda ancora più drammatica.Un video al vaglio degli investigatoriA documentare alcuni momenti dell’accaduto sarebbe un video che nelle ultime ore ha iniziato a circolare, mostrando l’uomo circondato da numerose persone e, successivamente, a terra mentre viene investito dal mezzo della nettezza urbana.Le immagini potrebbero contribuire a chiarire la sequenza degli eventi e le responsabilità individuali. Le indagini sono in corso: sarà necessario accertare le circostanze dell’aggressione, il ruolo delle persone presenti e la dinamica dell’investimento.Resta da ricostruire anche quanto accaduto prima del pestaggio, a partire dal presunto tentativo dell’uomo di difendere le figlie. Gli accertamenti dovranno stabilire con precisione le responsabilità di ciascuno, sulla base delle testimonianze e degli elementi raccolti.