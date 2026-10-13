Pestato dal branco e investito, viene anche insultato sui social

La principale preoccupazione di Roberto resterebbe la sicurezza delle figlie, che, secondo quanto denunciato, avrebbero continuato a essere minacciate anche dopo l’aggressione

Non si sarebbe conclusa con il pestaggio la vicenda di Roberto, il padre aggredito in via Bernini, al Vomero, mentre cercava di proteggere le figlie. A preoccupare la famiglia, oltre alle conseguenze fisiche della violenza subita dall’uomo, sarebbero soprattutto le minacce che continuerebbero ad arrivare anche dopo l’episodio, alimentando il timore di possibili ritorsioni.Secondo quanto riferito dai promotori della denuncia pubblica, Roberto sarebbe stato circondato e picchiato da un gruppo composto da oltre dieci giovanissimi. Le conseguenze dell’aggressione sarebbero particolarmente pesanti: oltre alla lesione alla gamba, causata dal passaggio accidentale di un autocompattatore durante il pestaggio, l’uomo presenterebbe escoriazioni, ferite ed estesi ematomi sul corpo e alla testa.La paura della famiglia e le minacce dopo il pestaggioLa principale preoccupazione di Roberto resterebbe la sicurezza delle figlie, che, secondo quanto denunciato, avrebbero continuato a essere minacciate anche dopo l’aggressione al padre.Un quadro che, stando alle segnalazioni, sarebbe aggravato dalla mancanza di scuse da parte della maggior parte delle famiglie dei ragazzi coinvolti, alcuni dei quali sarebbero già stati identificati. Al contrario, la famiglia temerebbe un clima intimidatorio e la possibilità che possano verificarsi nuovi episodi di violenza.Le intimidazioni non si limiterebbero alla strada. Anche sui social sarebbero comparsi insulti e commenti offensivi nei confronti dell’uomo, con messaggi che arriverebbero persino a giustificare il pestaggio e a deriderlo per essere stato aggredito davanti alle figlie.Parole che aggiungerebbero ulteriore tensione a una vicenda già segnata dalla violenza fisica e dalla paura per l’incolumità dei familiari.Sabato sera il presidio delle mamme del VomeroPer chiedere maggiore sicurezza e una risposta concreta al fenomeno dei gruppi di giovanissimi coinvolti in episodi violenti, le mamme del Vomero hanno promosso un presidio pubblico per sabato sera in piazza Vanvitelli.L’iniziativa punta a richiamare l’attenzione delle istituzioni sulla necessità di garantire strade più sicure, rafforzare il controllo del territorio e intervenire nei confronti dei responsabili degli episodi di violenza. Tra le richieste dei promotori figurano anche una maggiore responsabilizzazione delle famiglie e misure capaci di prevenire il ripetersi di aggressioni.Il presidio vuole essere una risposta collettiva alla paura che, secondo gli organizzatori, starebbe interessando il quartiere. L’obiettivo dichiarato è chiedere che episodi di questo tipo non vengano liquidati come semplici litigi tra ragazzi, ma affrontati con la necessaria attenzione.Borrelli e Milano: «Non può essere archiviata come una bravata»Sulla vicenda sono intervenuti Francesco Emilio Borrelli, deputato di Alleanza Verdi e Sinistra che ha seguito il caso e fatto visita alla famiglia, e Nelide Milano, portavoce delle mamme antiviolenza a Napoli.I due hanno definito l’accaduto di estrema gravità, sottolineando come il padre avrebbe cercato di proteggere le figlie e come la famiglia si trovi ora a fare i conti anche con il timore di ulteriori aggressioni.Tra le richieste avanzate c’è quella di un coinvolgimento deciso delle istituzioni, con l’auspicio che gli enti competenti si costituiscano parte civile nell’eventuale futuro processo. Una richiesta che punta a dare un segnale pubblico contro la violenza giovanile e a sostenere le vittime.Borrelli e Milano hanno inoltre annunciato la propria partecipazione al presidio di sabato in piazza Vanvitelli, condividendo le richieste di maggiori controlli, presenza delle forze dell’ordine e responsabilizzazione dei giovani coinvolti e dei rispettivi nuclei familiari.Sicurezza e responsabilità al centro della protestaIl caso di via Bernini riporta al centro il tema della violenza nei quartieri cittadini e della sicurezza delle persone che si trovano coinvolte in aggressioni di gruppo. A rendere ancora più delicata la vicenda è il timore che le intimidazioni possano proseguire anche dopo l’intervento delle forze dell’ordine.Le richieste delle mamme del Vomero e dei rappresentanti che seguono la famiglia sono rivolte ora alle istituzioni, affinché vengano chiarite le responsabilità individuali e siano adottate misure adeguate a prevenire nuovi episodi.Mentre proseguono gli accertamenti sulla vicenda, il presidio di sabato sera si propone di trasformare la preoccupazione dei residenti in una mobilitazione pubblica per la legalità e la tutela delle famiglie. La richiesta è che Roberto e le sue figlie possano tornare a vivere senza la paura di nuove minacce o aggressioni.