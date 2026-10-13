"Per favore votami", e rubano l'account Whatsapp

Il collegamento conduce a un sito fraudolento, progettato per indurre l’utente a inserire il proprio numero di telefono

Un favore chiesto da un amico, un parente o un contatto conosciuto. Poche parole, l’immagine di una bambina e un collegamento per esprimere una preferenza in una presunta gara di danza. È così che può iniziare una truffa informatica che punta a sottrarre gli account WhatsApp, sfruttando la fiducia tra le persone.A richiamare l’attenzione sul raggiro è la Polizia di Stato, che invita gli utenti a prestare particolare attenzione ai messaggi contenenti richieste di voto o di partecipazione a concorsi online. Dietro un invito che sembra innocuo può nascondersi un tentativo di prendere il controllo del profilo e utilizzare l’identità digitale della vittima per colpire altre persone.Il meccanismo della truffa: dal link al furto del profiloIl messaggio arriva generalmente attraverso una chat WhatsApp e può sembrare provenire da una persona fidata. Al destinatario viene chiesto di sostenere una bambina impegnata in una competizione, spesso descritta come una gara di danza. Per farlo, bisogna aprire un link e seguire le istruzioni presenti sulla pagina.Il collegamento conduce a un sito fraudolento, progettato per indurre l’utente a inserire il proprio numero di telefono. Successivamente, viene richiesto di comunicare un codice di verifica ricevuto sul dispositivo.È proprio in questa fase che si concretizza il rischio. I dati forniti consentono ai truffatori di completare la procedura di registrazione dell’account WhatsApp su un altro dispositivo, sottraendo così il controllo del profilo al legittimo proprietario.La richiesta di un codice può sembrare una semplice formalità necessaria per esprimere il voto, ma rappresenta invece un passaggio decisivo per i criminali. Per questo motivo, la raccomandazione è chiara: non comunicare mai a terzi i codici di attivazione o di verifica ricevuti sul proprio telefono.Una volta rubato l’account, il rischio coinvolge anche amici e familiariLe conseguenze del raggiro non si limitano alla perdita temporanea dell’accesso a WhatsApp. Dopo aver preso possesso del profilo, i malintenzionati possono fingersi la vittima e contattare le persone presenti nella sua rubrica.Il nome e l’identità di un conoscente diventano così strumenti per rendere più credibili nuove richieste fraudolente. In particolare, i truffatori possono rivolgersi ad amici e familiari chiedendo denaro, facendo leva su presunte emergenze o necessità immediate.Chi riceve il messaggio potrebbe non sospettare nulla, proprio perché la richiesta sembra provenire da una persona conosciuta e utilizza una conversazione apparentemente autentica.Nel frattempo, il titolare dell’account può ritrovarsi escluso dal proprio profilo e avere difficoltà ad avvisare i contatti. Si crea così una doppia vulnerabilità: da una parte chi ha subito il furto, dall’altra le persone che potrebbero essere raggiunte dai messaggi inviati a suo nome.Come riconoscere i segnali sospettiLa Polizia di Stato ricorda che un messaggio ricevuto da un contatto conosciuto non è necessariamente affidabile. Anche un account apparentemente autentico può essere stato compromesso e utilizzato per diffondere lo stesso raggiro ad altre persone.È quindi importante prestare attenzione soprattutto quando viene chiesto di:votare una persona attraverso un link ricevuto in chat;partecipare a concorsi online senza informazioni verificabili sull’organizzatore;inserire il proprio numero di telefono su una pagina esterna;comunicare un codice ricevuto via SMS o attraverso l’app;eseguire rapidamente una procedura senza avere il tempo di verificarne l’affidabilità.In caso di dubbio, è preferibile non aprire il collegamento e contattare direttamente la persona che avrebbe inviato il messaggio, utilizzando una telefonata o un altro canale. In questo modo è possibile verificare se la richiesta sia autentica oppure se il suo profilo sia stato utilizzato da terzi.Verifica in due passaggi: una protezione in piùTra le precauzioni indicate dagli investigatori c’è l’attivazione della verifica in due passaggi nelle impostazioni di WhatsApp, con la creazione di un PIN. Questa funzione aggiunge un livello di protezione all’account e rende più difficile la registrazione non autorizzata.È altrettanto importante non inserire informazioni personali su siti raggiunti attraverso collegamenti sospetti e non condividere mai i codici di verifica, nemmeno quando la richiesta sembra arrivare da un amico.Un ulteriore accorgimento consiste nel diffidare dei messaggi che fanno leva sulla disponibilità personale o sull’urgenza: la richiesta di aiutare una bambina, sostenere un conoscente o completare rapidamente una votazione può essere utilizzata proprio per abbassare la soglia di attenzione.Cosa fare se WhatsApp viene disconnesso improvvisamenteLa comparsa di avvisi relativi alla registrazione dell’account su un altro dispositivo o la disconnessione improvvisa dall’app possono essere segnali di un tentativo di sottrazione del profilo. In questi casi è importante agire tempestivamente, seguendo la procedura ufficiale di recupero dell’account prevista da WhatsApp.Chi sospetta di aver subito il furto dovrebbe inoltre avvertire familiari, amici e colleghi attraverso canali alternativi, spiegando che il proprio profilo potrebbe essere utilizzato da estranei. È fondamentale invitarli a non inviare denaro e a non seguire eventuali collegamenti ricevuti da quell’account fino a quando la situazione non sarà chiarita.L’accaduto può essere segnalato anche attraverso i canali ufficiali della Polizia Postale, ai quali è possibile rivolgersi per informazioni e indicazioni sulla sicurezza informatica. Per ulteriori chiarimenti è disponibile anche il Commissariato di PS Online.Il principio da tenere a mente è semplice: nessun concorso online giustifica la condivisione di un codice di verifica di WhatsApp. Prima di cliccare o inserire dati personali, verificare la richiesta può evitare la perdita del proprio account e impedire che la truffa si estenda alla rete dei propri contatti.