Pasta e farmaci, i primi rischi dello sciopero dei camionisti

A lanciare l’allarme sul fronte sanitario è Pierluigi Petrone, presidente napoletano di Liphe, Logistica Integrata Pharma Healthcare

Dai medicinali alla pasta, dalle farine ai prodotti di largo consumo: in Campania cresce la preoccupazione per le conseguenze dei blocchi degli autotrasportatori, legati alla crisi del caro carburante. Le difficoltà nei trasporti rischiano di ripercuotersi su più settori, mettendo sotto pressione gli approvvigionamenti e la continuità delle attività produttive.Le imprese segnalano scorte sempre più ridotte, consegne rallentate e spedizioni verso l’estero in bilico. Per alcune aziende alimentari il rischio è quello di dover fermare gli impianti se la situazione non dovesse migliorare nel giro di pochi giorni. Sul fronte farmaceutico, invece, l’attenzione è concentrata sulla necessità di mantenere regolari i rifornimenti alle farmacie e ai cittadini.Le preoccupazioni riguardano quindi non soltanto i danni economici immediati, ma anche le possibili ricadute sulla vita quotidiana delle persone, soprattutto nel caso di beni essenziali.Farmaci, l’appello di Liphe: «Evitare la paralisi della filiera»A lanciare l’allarme sul fronte sanitario è Pierluigi Petrone, presidente napoletano di Liphe, Logistica Integrata Pharma Healthcare, che riunisce le aziende distributrici di medicinali.«Non ci siamo mai fermati neanche durante la pandemia da Covid e non possiamo farlo neanche ora che morde con drammaticità la crisi del caro carburante», afferma Petrone, chiedendo al Governo e agli altri soggetti pubblici e privati coinvolti di intervenire con urgenza per tutelare la piena operatività della filiera farmaceutica.L’obiettivo, spiega, è scongiurare un blocco delle attività che potrebbe avere conseguenze anche sulla disponibilità dei medicinali, compresi quelli salvavita.Al momento, secondo quanto riferito dal settore, le consegne proseguono regolarmente e non si sarebbe ancora entrati in una fase di emergenza. La preoccupazione, tuttavia, riguarda ciò che potrebbe accadere se i blocchi dovessero protrarsi.Le aziende della distribuzione intermedia chiedono di poter continuare a garantire una dispensazione rapida e capillare di farmaci e vaccini. Una necessità resa ancora più urgente dall’avvio delle campagne di vaccinazione antinfluenzale nelle farmacie, considerate un presidio importante per la salute pubblica.Rummo: «Se la situazione non si risolve, saremo costretti a chiudere»È particolarmente critica la situazione descritta nel comparto della pasta. Cosimo Rummo, alla guida dello storico pastificio con sede a Benevento, avverte che la mancanza di materie prime rischia di fermare la produzione.«Non riceviamo più le materie prime, a partire dalle farine. Le scorte nei magazzini si stanno assottigliando, se questa storia non si risolve nel giro di pochi giorni ci vedremo costretti a chiudere i siti produttivi», dichiara.Secondo Rummo, le difficoltà coinvolgono anche numerose aziende del settore attive in Puglia, con una situazione che rischia di diventare insostenibile per l’intera filiera.L’imprenditore solleva inoltre interrogativi sulle ragioni della protesta, sostenendo che la sua azienda abbia già riconosciuto agli autotrasportatori gli aumenti legati al costo del gasolio. A suo giudizio, una volta che la mobilitazione si traduce in blocchi stradali, la questione riguarda anche l’ordine pubblico e richiede una risposta adeguata.Caputo: «Senza farine si blocca tutto»Una posizione più orientata al dialogo è quella di Antimo Caputo, amministratore delegato dell’azienda specializzata nella produzione di farine. L’imprenditore riconosce le difficoltà degli autotrasportatori, in particolare dei piccoli operatori indipendenti, spesso costretti ad anticipare le spese necessarie per lavorare.«Credo che non si abbia ancora una esatta percezione di quello che sta accadendo e la cosa francamente mi meraviglia», osserva Caputo, sottolineando come i rincari del carburante e dei pezzi di ricambio stiano mettendo in difficoltà una categoria essenziale per il funzionamento dell’economia.Per questo, secondo l’amministratore delegato, il Governo dovrebbe aprire un confronto con i trasportatori e ascoltarne le ragioni.Nel frattempo, anche la sua azienda sta producendo utilizzando le scorte disponibili, ma la capacità di garantire a lungo le consegne di farine e semola è limitata. Le difficoltà riguardano anche le esportazioni: senza il trasporto dei prodotti verso i porti, diventa impossibile caricare regolarmente i container destinati ai mercati esteri.«Se le nostre farine non vengono consegnate si blocca tutto: niente pizza, niente pane, niente pasta», avverte Caputo, che segnala la partenza di navi senza il carico previsto. Poiché le partenze sono settimanali, le conseguenze dei ritardi potrebbero prolungarsi anche dopo un’eventuale ripresa della circolazione.Prezzi e filiere, il rischio dell’effetto dominoPer ora Caputo non prevede interventi immediati sui listini della propria azienda, ma non esclude che il problema possa emergere se le difficoltà dovessero continuare. Il rischio è che i costi e i ritardi si trasferiscano progressivamente lungo la catena produttiva, fino a raggiungere il consumatore finale.Il dato richiamato dall’imprenditore è quello della forte dipendenza del sistema italiano dal trasporto su gomma, attraverso cui viaggia circa l’80% delle merci e dei prodotti.Il quadro delineato dalle aziende campane mostra quindi quanto la protesta degli autotrasportatori possa coinvolgere settori molto diversi, dalla produzione alimentare alla distribuzione farmaceutica. Da un lato ci sono le difficoltà economiche dei trasportatori, dall’altro la necessità di assicurare la continuità dei servizi e degli approvvigionamenti essenziali.La richiesta che arriva dalle imprese è quella di una soluzione rapida, attraverso il confronto e misure concrete, per evitare che i blocchi si traducano in un’interruzione delle produzioni, in ulteriori danni all’export e, nel caso dei farmaci, in possibili criticità per la salute pubblica.