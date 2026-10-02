Parcheggia al posto dei taxi e scoppia la rissa selvaggia

Nel corso della lite sarebbe stato danneggiato il parabrezza dell'auto coinvolta nella discussione

Ancora un episodio di violenza segnalato a Napoli, questa volta al Rione Alto, nei pressi dell'ospedale Pascale. A denunciare quanto accaduto è il deputato Francesco Emilio Borrelli, che ha pubblicato sui propri canali social un video inviato da un cittadino e relativo a una lite scoppiata per un parcheggio.Nelle immagini si vede un gruppo di persone discutere animatamente. La situazione sarebbe poi degenerata, con i protagonisti che sarebbero arrivati alle mani. Nel corso della lite sarebbe stato inoltre danneggiato il parabrezza dell'auto coinvolta nella discussione.La lite per il posteggio taxiA ricostruire la presunta origine dell'alterco è la persona che ha segnalato il video. Secondo quanto riferito, la discussione sarebbe nata dopo che un tassista avrebbe contestato al proprietario di un'auto privata l'utilizzo di un posteggio riservato ai taxi.«Litigano perché il tassista lo avrebbe richiamato perché teneva l’auto privata nel posteggio taxi da una settimana. Quello con l’auto privata ha risposto che nessuno si doveva permettere di chiamarlo e se le sono date di santa ragione. Così mi hanno riferito. Uno spettacolo vergognoso», si legge nella descrizione del filmato pubblicato da Borrelli.Si tratta di una ricostruzione fornita dal cittadino che ha effettuato la segnalazione e che dovrà essere eventualmente verificata.Un altro episodio a CapodichinoUn episodio analogo si era verificato nei giorni scorsi anche all'esterno dell'aeroporto di Capodichino, dove una discussione aveva coinvolto alcuni tassisti in attesa del proprio turno.Anche in quel caso, secondo quanto riferito, la tensione sarebbe nata dalla richiesta di un passeggero diretto in centro. Il cliente era da solo e il primo taxi della fila era un van. Il conducente, secondo la ricostruzione, non avrebbe quindi ritenuto conveniente effettuare la corsa per un solo passeggero.La situazione avrebbe provocato la protesta degli altri tassisti, in attesa che il mezzo si spostasse per consentire lo scorrimento della fila. «Dobbiamo lavorare tutti, spostati», sarebbe stata una delle frasi pronunciate durante la discussione.Dalle parole si sarebbe passati rapidamente alla violenza, fino alla lite che ha provocato il ferimento di uno dei tassisti, successivamente trasportato in ospedale e dimesso con una prognosi di 30 giorni.