Operaio cade da impalcatura, ha ferite gravi

La caduta si è verificata mentre l’operaio era impegnato in un cantiere per la ristrutturazione della facciata di un edificio

Grave incidente sul lavoro nel quartiere Bagnoli, nella periferia occidentale di Napoli. Un operaio edile di 53 anni è rimasto seriamente ferito dopo essere precipitato da un’impalcatura mentre erano in corso lavori di ristrutturazione sulla facciata di un edificio in via Enea.L’incidente ha richiesto l’intervento dei soccorsi, che hanno prestato le prime cure all’uomo e disposto il suo trasferimento in ospedale. Le condizioni del lavoratore sono apparse particolarmente serie, tanto da rendere necessario il successivo trasferimento in una struttura specializzata per ulteriori accertamenti e trattamenti.La caduta durante i lavori in via EneaLa caduta si è verificata mentre l’operaio era impegnato in un cantiere per la ristrutturazione della facciata di un edificio. Per cause ancora da chiarire, il 53enne è precipitato dall’impalcatura, riportando ferite gravi.Al momento non sono stati resi noti ulteriori particolari sulle circostanze dell’incidente. Saranno gli accertamenti investigativi a stabilire che cosa sia accaduto e quali elementi possano aver contribuito alla caduta.Il trasferimento dall’ospedale San Paolo al CardarelliDopo l’incidente, l’operaio è stato soccorso e accompagnato al vicino ospedale San Paolo, dove ha ricevuto le prime cure. In seguito, vista la gravità delle sue condizioni, è stato trasferito all’ospedale Cardarelli di Napoli.Il 53enne è attualmente ricoverato in gravi condizioni, con prognosi riservata. Non sono stati diffusi ulteriori dettagli sul quadro clinico.Indagini della Polizia di StatoSull’accaduto sono in corso le indagini della Polizia di Stato, impegnata a ricostruire la dinamica dell’incidente. Gli investigatori dovranno chiarire le modalità con cui si è verificata la caduta e verificare le circostanze in cui l’operaio stava svolgendo le proprie mansioni.Gli accertamenti sono ancora in corso e, al momento, non sono state rese note conclusioni sulle eventuali cause dell’incidente o su possibili responsabilità. La ricostruzione dei fatti resta quindi affidata alle verifiche degli investigatori.