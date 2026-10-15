Nuovi orari Circumvesuviana: ecco i treni e le fermate aggiuntive

Tra le principali novità annunciate figurano le frequenze previste sulle direttrici da e per Sorrento e Sarno

Novità in arrivo per i viaggiatori della Circumvesuviana. A partire da sabato 17 ottobre, secondo quanto annunciato da Eav, entrerà in vigore un nuovo programma di esercizio sulle linee vesuviane, con l’obiettivo di aumentare i collegamenti e migliorare l’accessibilità al servizio ferroviario.Il piano prevede complessivamente 280 corse giornaliere e l’impiego di 10 nuovi treni ETR 300. Il programma punta a intervenire sulle frequenze dei convogli, con una diversa distribuzione dei collegamenti lungo alcune delle tratte più utilizzate della rete.L’iniziativa si inserisce nel percorso di riorganizzazione del servizio gestito da Eav, azienda del trasporto pubblico della Regione Campania, che punta a offrire maggiori possibilità di spostamento ai pendolari e agli altri utenti.Treni ogni 30 minuti per Sorrento e SarnoTra le principali novità annunciate figurano le frequenze previste sulle direttrici da e per Sorrento e Sarno. Su entrambe le tratte sarà programmato un treno ogni 30 minuti, secondo il nuovo schema di esercizio.Un intervento che mira a rendere più regolari le possibilità di viaggio per chi utilizza quotidianamente la linea, ma anche per chi si sposta per motivi di lavoro, studio o turismo.Sulla tratta Napoli-Torre Annunziata è invece prevista una frequenza più ravvicinata, con un convoglio ogni 10 minuti. Si tratta di uno dei cambiamenti più rilevanti del nuovo programma, pensato per rafforzare i collegamenti lungo un asse importante per gli spostamenti tra il capoluogo e l’area vesuviana.Le frequenze indicate rientrano nella programmazione comunicata dall’azienda; per conoscere gli orari delle singole partenze e le eventuali differenze tra fasce della giornata sarà necessario consultare il quadro orario ufficiale.Quattro fermate aggiuntive sulla linea Napoli-SorrentoIl nuovo piano comprende anche quattro fermate aggiuntive lungo la linea Napoli-Sorrento. Le stazioni indicate da Eav sono:Torre del GrecoPortici BellavistaErcolano ScaviSan Giorgio a CremanoL’inserimento delle fermate punta ad ampliare le possibilità di accesso al servizio e a rendere più agevoli gli spostamenti per chi vive o lavora nei territori interessati.L’obiettivo dichiarato dall’azienda è infatti «migliorare l’accessibilità al servizio e ampliare le possibilità di spostamento per i viaggiatori».L’effettiva ricaduta per gli utenti dipenderà dall’organizzazione delle singole corse e dalla possibilità di utilizzare le fermate previste negli orari più utili per le esigenze quotidiane.Più coincidenze con gli autobus nell’area sorrentinaUn altro aspetto del nuovo programma riguarda l’integrazione tra trasporto ferroviario e servizi su gomma. Il piano è stato organizzato anche per favorire le coincidenze con gli autobus nell’area sorrentina, con un potenziamento dei collegamenti da e per Sorrento, Vico Equense e Massa Lubrense.L’intento è agevolare gli spostamenti di chi deve raggiungere località non direttamente servite dalla ferrovia o proseguire il viaggio una volta arrivato in stazione. Il coordinamento tra treni e autobus rappresenta quindi una componente importante della riorganizzazione annunciata da Eav.Per i viaggiatori, la disponibilità di coincidenze più funzionali può fare la differenza soprattutto negli spostamenti che richiedono più mezzi di trasporto e nei collegamenti verso le località della penisola sorrentina.L’attenzione si sposta sull’effettiva qualità del servizioCon 280 corse giornaliere programmate, l’impiego dei nuovi convogli e il potenziamento di alcune frequenze, Eav presenta il nuovo orario come un intervento per ampliare l’offerta sulle linee vesuviane.Per i pendolari e gli utenti abituali, il risultato concreto si misurerà però nella regolarità delle partenze, nel rispetto degli orari e nella facilità di raggiungere le diverse destinazioni.Il nuovo programma, in vigore dal 17 ottobre secondo l’annuncio dell’azienda, punta dunque a rendere più capillari i collegamenti e a migliorare l’integrazione tra ferrovia e autobus. Sarà l’esperienza quotidiana dei viaggiatori a mostrare quanto le modifiche riusciranno a rispondere alle esigenze di chi utilizza la Circumvesuviana per muoversi nell’area metropolitana di Napoli e lungo la penisola sorrentina.