Non rientra dopo il lavoro, caccia al detenuto in fuga

Il giovane era stato arrestato nel febbraio 2024 con le accuse di rapina in concorso e tentato omicidio

Un detenuto di 22 anni è evaso dal carcere di Carinola, in provincia di Caserta, dopo non essere rientrato da un’attività lavorativa all’esterno dell’istituto penitenziario. Si tratta di Francesco Ahmetovic, del quale non si hanno più notizie dalla serata di martedì 13 ottobre. Le forze dell’ordine hanno avviato le ricerche nel territorio casertano per rintracciarlo.Secondo le informazioni disponibili, il giovane era uscito dal carcere per recarsi a lavorare in una colonia agricola della zona. Al termine dell’attività, però, non avrebbe fatto ritorno nella struttura detentiva, facendo scattare le procedure di ricerca.La vicenda ha riportato l’attenzione sulle condizioni operative del carcere di Carinola e sulla disponibilità di personale della Polizia penitenziaria. A intervenire sono stati Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio, rispettivamente presidente e segretario regionale dell’Unione sindacati di Polizia penitenziaria (Uspp), che hanno richiamato la necessità di rafforzare gli organici.Chi è il detenuto ricercatoFrancesco Ahmetovic ha 22 anni ed è originario di Maddaloni. Prima dell’arresto, secondo quanto riferito, risiedeva nel campo rom di Caivano.Il giovane era stato arrestato nel febbraio 2024 con le accuse di rapina in concorso e tentato omicidio. La conclusione della detenzione era prevista per il 31 maggio 2029.Martedì 13 ottobre era stato autorizzato a uscire dall’istituto per svolgere un’attività lavorativa in una colonia agricola della zona. Il mancato rientro ha fatto scattare l’allarme e avviato le ricerche per ricostruire gli spostamenti del 22enne e individuarne la posizione.Ricerche in tutta la provincia di CasertaDopo la segnalazione della mancata presentazione in carcere, sono state attivate le ricerche da parte delle forze dell’ordine. Le operazioni interessano il territorio della provincia di Caserta, anche in considerazione dei legami del giovane con Maddaloni e Caivano.Al momento, sulla base delle informazioni diffuse, non sono stati resi noti ulteriori dettagli sugli eventuali avvistamenti o su una possibile direzione di fuga. Le attività investigative sono finalizzate a rintracciare il detenuto e a chiarire le circostanze della sua mancata riconsegna all’istituto penitenziario.La vicenda resta quindi aperta, mentre proseguono gli accertamenti per ricostruire quanto accaduto dopo l’uscita dalla struttura carceraria.L’Uspp: «A Carinola mancano quaranta agenti»L’episodio ha suscitato anche la reazione del sindacato di Polizia penitenziaria Uspp. I rappresentanti regionali Giuseppe Moretti e Ciro Auricchio hanno sottolineato l’importanza del lavoro svolto dagli agenti e la necessità che il loro operato sia sostenuto da risorse adeguate.«La polizia penitenziaria svolge un ruolo fondamentale per la sicurezza collettiva e per il funzionamento del sistema penitenziario, ma tale ruolo deve essere sostenuto con strumenti adeguati, personale sufficiente e disposizioni operative chiare», hanno dichiarato.I due esponenti sindacali hanno poi richiamato le criticità dell’organico nella struttura casertana, sostenendo che la carenza di personale si protrae da anni.«Gli agenti non possono essere lasciati soli ad affrontare criticità complesse: a Carinola sono anni che la pianta organica va rinforzata, visto che mancano all’appello ben quaranta agenti», hanno aggiunto Moretti e Auricchio.La denuncia del sindacato pone l’accento sulle difficoltà operative che, secondo l’Uspp, interessano il carcere e sulla necessità di interventi per rafforzare il numero degli agenti in servizio.Sicurezza carceraria sotto i riflettoriLa mancata riconsegna del detenuto ha riportato al centro il tema della sicurezza negli istituti penitenziari e della gestione delle attività lavorative svolte all’esterno. In casi come questo, le ricerche per rintracciare la persona interessata si affiancano agli accertamenti sulle circostanze che hanno preceduto il mancato rientro.Mentre le forze dell’ordine proseguono le operazioni nel Casertano, resta aperta la questione sollevata dall’Uspp sulle dotazioni di personale del carcere di Carinola. Saranno gli sviluppi delle ricerche e le eventuali comunicazioni ufficiali a fornire ulteriori elementi sulla vicenda.