Non aveva mai preso la patente ma guidava il taxi abusivo

Tra i casi emersi durante le verifiche c’è quello di un conducente sorpreso a trasportare turisti

Stretta sui taxi abusivi a Napoli, dove i Carabinieri della Compagnia Napoli Centro hanno effettuato una serie di controlli nell’area degli sbarchi, con l’obiettivo di contrastare il trasporto irregolare di passeggeri e verificare il rispetto delle norme stradali.A setacciare la zona sono stati i militari della stazione Scali Marittimi, impegnati nelle verifiche sui conducenti che operano in un’area particolarmente frequentata da viaggiatori e turisti in arrivo in città.Nel corso del servizio sono stati controllati nove tassisti. Gli accertamenti hanno portato a contestare complessivamente sei violazioni al Codice della strada, facendo emergere diverse irregolarità, alcune delle quali particolarmente rilevanti.Turisti a bordo di un taxi abusivoTra i casi emersi durante le verifiche c’è quello di un conducente sorpreso a trasportare turisti senza essere in regola con i requisiti necessari per esercitare il servizio taxi.I passeggeri, secondo quanto riferito, erano ignari dell’irregolarità dell’attività svolta dal conducente. Per quest’ultimo sono scattati i provvedimenti previsti per l’esercizio abusivo del servizio taxi: la sanzione amministrativa, la sospensione della patente e il sequestro del veicolo finalizzato alla successiva confisca.L’intervento punta a contrastare un fenomeno che può esporre i viaggiatori a servizi privi delle necessarie garanzie e creare concorrenza irregolare nei confronti degli operatori autorizzati.Dalla guida senza patente al veicolo senza revisioneNel bilancio dei controlli figurano anche altre violazioni che riguardano direttamente la sicurezza stradale.Tra le irregolarità accertate, una ha riguardato un conducente che circolava senza aver mai conseguito la patente. Un altro caso ha invece interessato un veicolo utilizzato nonostante fosse privo della revisione obbligatoria.Situazioni differenti, ma accomunate dal mancato rispetto delle regole che disciplinano la circolazione e l’utilizzo dei veicoli. La guida senza aver conseguito la patente rappresenta una violazione particolarmente grave, mentre la mancata revisione impedisce di verificare attraverso i controlli periodici l’idoneità del mezzo a circolare.Verifiche per tutelare viaggiatori e operatori regolariL’attività dei Carabinieri si inserisce nei controlli dedicati alla zona portuale, un punto strategico per gli spostamenti di chi arriva a Napoli via mare e cerca un mezzo per raggiungere il centro cittadino o altre destinazioni.Il contrasto al trasporto abusivo mira sia a verificare la regolarità dei servizi offerti ai passeggeri sia a garantire il rispetto delle norme da parte di chi opera nel settore.Le verifiche effettuate dalla stazione Scali Marittimi hanno dunque portato alla luce un quadro di diverse infrazioni: nove conducenti controllati, sei violazioni contestate e un caso di esercizio abusivo del servizio taxi con turisti a bordo. I controlli sul territorio proseguono per contrastare le irregolarità e rafforzare la sicurezza nell’area degli sbarchi.