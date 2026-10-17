Nella Terra dei Fuochi raddoppiano i sequestri

gli eventi incendiari si sono dimezzati, con una diminuzione del 50%

Sequestri di siti produttivi e veicoli raddoppiati, denunce in crescita del 168% e arresti quadruplicati. È il bilancio dei primi nove mesi dell’anno nella Terra dei Fuochi, dove le attività di prevenzione e contrasto ai reati ambientali hanno registrato un’intensificazione significativa.I dati sono stati esaminati dai prefetti di Napoli e Caserta, Michele di Bari e Lucia Volpe, nel corso della Conferenza regionale delle autorità di pubblica sicurezza, svoltasi a Napoli.Tra gli indicatori più rilevanti figura anche l’aumento dei controlli su strada: i veicoli verificati sono stati cinque volte più numerosi rispetto al periodo di riferimento. Le sanzioni pecuniarie sono cresciute del 40%, mentre sono state 271 le patenti ritirate o sospese per violazioni legate agli illeciti ambientali.Numeri che descrivono un dispositivo di controllo rafforzato, finalizzato a individuare e sanzionare i responsabili degli abbandoni illegali di rifiuti, degli sversamenti e delle altre condotte che danneggiano il territorio.Roghi di rifiuti in diminuzione: i dati dei ComuniParallelamente all’intensificazione dei controlli, il fenomeno dei roghi di rifiuti mostra un’ulteriore flessione. La riduzione complessiva è di circa il 14%, con 151 episodi in meno rispetto al periodo di confronto indicato nel bilancio.Il calo riguarda anche diversi territori tradizionalmente esposti al fenomeno. A Caivano gli eventi incendiari si sono dimezzati, con una diminuzione del 50%. A Mondragone e Villa Literno la contrazione è del 30%, mentre ad Afragola raggiunge il 47%. Giugliano in Campania registra invece una riduzione del 20%.Anche nel capoluogo partenopeo il numero degli episodi risulta in diminuzione: si è passati dai 488 del 2025 ai 413 del 2026.I dati delineano dunque una tendenza complessiva al ribasso, accompagnata da un’intensificazione dell’azione di vigilanza e dall’attività investigativa diretta a identificare chi si rende responsabile di condotte illecite.Meno segnalazioni di nuovi abbandoniAlla progressione dei risultati sul fronte delle denunce, dei sequestri, delle sanzioni e dei provvedimenti sulle patenti si accompagna anche un cambiamento nelle segnalazioni provenienti dal territorio.Secondo quanto emerso dall’analisi delle attività, si registra infatti una diminuzione delle segnalazioni di nuovi abbandoni di rifiuti da parte degli operatori impegnati sul campo. Un dato che si inserisce nel quadro della riduzione degli episodi incendiari e che sarà necessario continuare a monitorare nel tempo.Il contrasto agli illeciti ambientali resta concentrato non soltanto sulla repressione dei singoli episodi, ma anche sulla prevenzione e sull’individuazione dei soggetti coinvolti nelle attività irregolari.Ottobre, controlli in continuità: 94 persone deferite e due arrestiLe operazioni sono proseguite anche nelle prime settimane di ottobre, secondo le direttive dei prefetti di Napoli e Caserta. Per contrastare i reati ambientali e gli sversamenti illeciti sono stati impiegati circa 1.300 servizi di pattugliamento, con il supporto delle Polizie locali.Il bilancio di questa ulteriore fase di attività comprende 94 persone deferite all’autorità giudiziaria e due arresti per combustione illecita di rifiuti. Sono stati inoltre sequestrati 57 veicoli e contestate sanzioni per un importo complessivo superiore a 400mila euro.L’azione interforze prosegue quindi su più fronti: controlli sui mezzi, verifiche sulle attività produttive, accertamenti sugli abbandoni e interventi contro la combustione illegale dei rifiuti.I risultati registrati nei primi nove mesi e nelle prime settimane di ottobre indicano un rafforzamento dell’attività di contrasto nella Terra dei Fuochi. La sfida resta consolidare la diminuzione dei roghi e degli sversamenti, attraverso controlli continuativi e l’individuazione delle responsabilità per gli illeciti commessi.