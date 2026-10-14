Nasconde cocaina nel tetto dell'auto

Un nascondiglio ricavato nella struttura del veicolo, utilizzato per celare la droga e renderne più difficile l’individuazione

Dieci involucri di cocaina nascosti in un punto insolito dell’automobile, ricavati nell’intercapedine del tetto per tentare di sottrarli ai controlli. È quanto hanno scoperto gli agenti della Squadra Mobile di Salerno nel corso di un’attività investigativa che si è conclusa con l’arresto di un giovane del posto, accusato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio.Per il ragazzo è scattata anche una denuncia per guida senza patente. Dagli accertamenti effettuati dopo il controllo, infatti, è emerso che non aveva mai conseguito il documento necessario per mettersi al volante.Il controllo nei pressi di via PosidoniaL’operazione è stata condotta in via Posidonia, dove i poliziotti hanno notato una persona già conosciuta alle forze dell’ordine mentre si avvicinava a un’automobile parcheggiata in una strada nelle vicinanze.Quel movimento ha indotto gli agenti ad approfondire il controllo, procedendo con le verifiche sulla persona e sul veicolo. Durante le perquisizioni, l’attenzione degli investigatori si è concentrata anche sugli spazi interni della vettura, fino alla scoperta della sostanza stupefacente.La droga nascosta nell’intercapedine del tettoNel corso dell’ispezione sono stati individuati dieci involucri contenenti cocaina, occultati nell’intercapedine del tetto dell’automobile. Un nascondiglio ricavato nella struttura del veicolo, utilizzato per celare la droga e renderne più difficile l’individuazione durante un eventuale controllo.Il ritrovamento ha portato all’arresto del giovane per detenzione di stupefacenti ai fini di spaccio. La sostanza è stata sequestrata dagli agenti della Squadra Mobile.Precedenti specifici e obbligo di presentazioneGli ulteriori accertamenti hanno fatto emergere altri elementi relativi alla posizione del giovane. Il ragazzo risulta infatti gravato da precedenti specifici in materia di droga ed era già sottoposto all’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nell’ambito di un’altra vicenda.A queste circostanze si è aggiunta la violazione relativa alla guida: il giovane si trovava al volante pur non avendo mai conseguito la patente. Per questo motivo, oltre all’arresto per la vicenda degli stupefacenti, è stato denunciato anche per guida senza patente.L’intervento si è concluso con il sequestro dei dieci involucri di cocaina e con i provvedimenti adottati nei confronti del giovane, al termine dei controlli effettuati dagli investigatori salernitani.