Morto con una ferita alla gola, killer scappato con due borsoni

Tra gli elementi acquisiti dagli investigatori c’è il proiettile recuperato all’interno dell’automobile, ora sotto sequestro

Potrebbe essere stata una persona seduta sul sedile passeggero a sparare a Walter Avallone, il vigilante di 55 anni originario di Eboli, trovato morto all’alba di martedì 13 ottobre all’interno della sua Ford B-Max bianca, ad Agropoli. È una delle ipotesi al vaglio degli investigatori, che stanno cercando di ricostruire con precisione gli ultimi istanti di vita dell’uomo e individuare il responsabile dell’omicidio.A suggerire questa possibile dinamica è la posizione dell’ogiva, che avrebbe attraversato il collo della vittima da destra verso sinistra, per poi conficcarsi nella portiera sul lato del conducente. Un elemento che potrebbe indicare la provenienza del colpo, ma che dovrà essere valutato insieme agli altri riscontri raccolti durante le indagini.L’autopsia è stata fissata per martedì prossimo. Gli accertamenti sono condotti dai carabinieri e coordinati dalla Procura di Vallo della Lucania. Al momento, il movente dell’omicidio resta sconosciuto.L’ogiva sequestrata e l’arma del delitto ancora introvabileTra gli elementi acquisiti dagli investigatori c’è il proiettile recuperato all’interno dell’automobile, ora sotto sequestro. Secondo i primi accertamenti, l’ogiva sarebbe compatibile con un calibro 7.65 e potrebbe essere stata esplosa da una pistola semiautomatica.Nell’abitacolo è stata inoltre trovata una pistola a salve, sulla cui provenienza sono in corso verifiche. Non è ancora chiaro quale ruolo possa avere nella vicenda, mentre l’arma utilizzata per uccidere Avallone non è stata al momento rinvenuta.Gli accertamenti balistici e gli esiti dell’esame autoptico potranno contribuire a chiarire la dinamica del delitto, la traiettoria del proiettile e le circostanze in cui è stato esploso il colpo mortale.Sequestrata una stanza in un b&b di VibonatiLe indagini si sono concentrate anche sugli ambienti frequentati dalla vittima. Nella giornata di ieri è stata sequestrata una stanza di un bed and breakfast a Vibonati, utilizzata da Avallone quando lavorava come guardiano dei treni merci presso la stazione ferroviaria di Sapri.Gli investigatori stanno verificando se l’uomo soggiornasse nell’alloggio da solo oppure se fosse presente anche un’altra persona. Un passaggio importante per ricostruire le frequentazioni del vigilante e individuare eventuali elementi utili a comprendere quanto accaduto.Anche la sistemazione utilizzata durante il lavoro potrebbe offrire indicazioni sui suoi spostamenti e sui contatti avuti nei giorni precedenti alla morte. Per ora, tuttavia, non sono emersi elementi sufficienti a chiarire il movente dell’agguato.Le telecamere e la fuga con due borsoniUn contributo alla ricostruzione dei fatti è arrivato dalle registrazioni di alcune telecamere di sorveglianza. Secondo quanto emerso finora, dopo aver sparato ad Avallone, il responsabile avrebbe prelevato due borsoni dal bagagliaio della Ford B-Max e si sarebbe allontanato a piedi in direzione del belvedere.Restano da chiarire diversi aspetti: che cosa sia stato portato via dall’automobile, quale fosse il contenuto dei due borsoni e quale percorso sia stato utilizzato per allontanarsi senza essere rintracciato.Le immagini sono quindi al vaglio degli investigatori, impegnati a ricostruire gli spostamenti della persona ripresa dopo lo sparo e a verificare eventuali ulteriori elementi utili all’identificazione.Il movente resta un misteroLa posizione dell’ogiva, la pistola a salve trovata nell’abitacolo, il sequestro della stanza a Vibonati e le immagini delle telecamere rappresentano alcuni dei principali elementi su cui si concentra l’inchiesta.L’obiettivo è stabilire che cosa sia accaduto all’interno dell’automobile, se l’assassino conoscesse la vittima e perché abbia portato via i due borsoni. Al momento, nessuna ipotesi sul movente può considerarsi accertata.L’autopsia e gli ulteriori riscontri tecnici saranno fondamentali per completare la ricostruzione dell’omicidio di Walter Avallone. Intanto, i carabinieri proseguono le indagini sotto il coordinamento della Procura di Vallo della Lucania, alla ricerca dell’arma e della persona responsabile del delitto.