Maxi-rissa alla stazione di bus: ci sono due feriti

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti e un’ambulanza

Paura e tensione ieri sera all’Autostazione di Avellino, dove una violenta lite tra alcuni ragazzi è degenerata in uno scontro che ha provocato il ferimento di due giovani. L’episodio si è verificato poco dopo le 21, nell’area frequentata da pendolari, studenti e famiglie in attesa dei pullman o presenti nei locali della struttura.Secondo le prime informazioni, sarebbero almeno cinque i ragazzi coinvolti, divisi in due gruppi, uno composto da due persone e l’altro da tre. Due giovani hanno riportato ferite: uno ha subito un taglio alla testa, mentre l’altro ha riportato una lesione di lieve entità. Le loro condizioni, stando alle informazioni disponibili, non sarebbero gravi.Sul posto sono intervenuti gli agenti della Sezione Volanti e un’ambulanza. I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti, medicandoli sul posto. Prima dell’arrivo delle forze dell’ordine, anche il personale della vigilanza privata avrebbe tentato di riportare la calma.Il fuggi fuggi tra passeggeri e famiglieLo scontro ha provocato momenti di apprensione tra le persone presenti nell’area dell’Autostazione. In molti si stavano preparando a salire sui pullman, mentre altri erano appena arrivati al terminal. Nella zona si trovavano anche ragazzi e famiglie, alcuni nei pressi del McDonald’s e degli altri esercizi commerciali della struttura.La concitazione avrebbe spinto diverse persone ad allontanarsi per evitare di rimanere coinvolte. Una scena che ha destato preoccupazione in un luogo particolarmente frequentato nelle ore serali, utilizzato quotidianamente da studenti, lavoratori e viaggiatori.Resta da chiarire che cosa abbia innescato lo scontro e se i giovani si conoscessero già. Secondo una prima ricostruzione, la lite potrebbe essere cominciata in un altro luogo per poi proseguire all’interno dell’Autostazione.Al lavoro Volanti e Squadra MobileGli agenti della Sezione Volanti e della Squadra Mobile hanno avviato gli accertamenti per identificare tutte le persone coinvolte e ricostruire con precisione la sequenza dei fatti.Uno degli aspetti centrali dell’indagine riguarda la natura dell’episodio: gli investigatori devono stabilire se si sia trattato di una rissa tra gruppi contrapposti oppure di un’aggressione. Le due ipotesi dovranno essere valutate sulla base delle testimonianze e degli elementi raccolti.A fornire indicazioni utili potrebbero essere soprattutto le immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti nell’area. I filmati sono al vaglio degli investigatori e potrebbero contribuire a ricostruire gli spostamenti dei ragazzi, individuare le diverse fasi dello scontro e chiarire il ruolo avuto da ciascuno.Anche le eventuali denunce dei due feriti potrebbero aggiungere elementi importanti per comprendere l’accaduto. Al momento, secondo quanto riferito, i giovani starebbero valutando se presentare denuncia.Sicurezza, riflettori sull’area del terminalL’episodio riporta l’attenzione sulla sicurezza dell’Autostazione di Avellino, uno dei principali punti di passaggio della città. La struttura è frequentata ogni giorno da un numero elevato di persone, tra studenti, pendolari, minori e famiglie che utilizzano il trasporto pubblico o si fermano nelle attività commerciali presenti nel terminal.Per ora restano diversi aspetti da chiarire, a partire dalle ragioni della lite e dalle circostanze che hanno portato al ferimento dei due giovani. Saranno gli accertamenti della polizia, l’analisi delle registrazioni e le eventuali testimonianze a consentire di ricostruire con maggiore precisione quanto accaduto.Le indagini proseguono per identificare tutti i partecipanti e accertare eventuali responsabilità, senza che al momento sia possibile stabilire con certezza la dinamica dello scontro.