La moglie è già a terra ma lui continua a picchiarla davianti ai figli

L’intervento è scattato per interrompere la situazione e mettere in sicurezza le persone coinvolte

La violenza domestica torna a colpire una famiglia di Castello di Cisterna, dove i Carabinieri sono intervenuti in un appartamento dopo una segnalazione al numero di emergenza 112. Una volta entrati nell’abitazione, i militari della locale Stazione si sono trovati davanti a una scena drammatica: la donna era ancora a terra, mentre il marito, secondo quanto ricostruito, l’aveva appena aggredita.La violenza sarebbe avvenuta alla presenza dei due figli della coppia, di 10 e 15 anni. Un elemento che rende ancora più delicata la vicenda, perché i minori si sarebbero trovati ad assistere a un episodio di aggressione all’interno delle mura domestiche.I militari hanno bloccato il 48enne, ancora in stato di agitazione, procedendo al suo arresto. L’intervento è scattato per interrompere la situazione e mettere in sicurezza le persone coinvolte.Un precedente arresto nel gennaio 2025La vicenda presenta un precedente significativo. Già il 12 gennaio 2025, infatti, l’uomo era stato arrestato dai Carabinieri di Castello di Cisterna per maltrattamenti in famiglia.A distanza di oltre un anno, secondo quanto riferito, si sarebbe verificato un nuovo episodio di violenza ai danni della moglie, di 42 anni. Una nuova aggressione che riporta al centro dell’attenzione la situazione vissuta dalla donna e le difficoltà che possono accompagnare le vicende di violenza all’interno delle relazioni familiari.Dopo il primo arresto, la donna aveva deciso di riaccogliere il marito e perdonarlo, nella speranza di salvaguardare la famiglia e soprattutto il benessere dei figli. Una scelta personale che, tuttavia, non sarebbe bastata a impedire il ripetersi delle violenze.La decisione di perdonare e il ritorno della violenzaDietro episodi di questo tipo possono esserci dinamiche familiari complesse, nelle quali la speranza di un cambiamento, il desiderio di mantenere unita la famiglia e la preoccupazione per i figli possono influenzare le decisioni della persona che subisce le aggressioni.Il fatto che la donna avesse deciso di dare al marito una nuova possibilità non riduce la gravità di quanto sarebbe accaduto successivamente. La responsabilità delle eventuali condotte violente resta in capo a chi le compie, mentre la scelta di una vittima di restare nella relazione o di riprenderla non può essere interpretata come una giustificazione dell’aggressione.La presenza dei due figli, di 10 e 15 anni, aggiunge un ulteriore aspetto di preoccupazione. Anche quando non sono direttamente colpiti, i minori che assistono alla violenza tra i genitori possono vivere situazioni di forte sofferenza e insicurezza.Il 48enne trasferito in carcereDopo aver bloccato l’uomo, i Carabinieri hanno proceduto all’arresto. Il 48enne è stato trasferito in carcere, dove si trova in attesa di giudizio.Saranno ora le autorità competenti a valutare la vicenda e gli elementi raccolti, ricostruendo quanto accaduto nell’abitazione e accertando le responsabilità secondo le procedure previste dalla legge.L’intervento di Castello di Cisterna riporta l’attenzione sull’importanza delle segnalazioni e della possibilità di chiedere aiuto in situazioni di violenza domestica. In caso di pericolo immediato è possibile contattare il 112; per le donne vittime di violenza o per chi desidera ricevere informazioni e supporto è inoltre attivo il numero nazionale gratuito 1522, raggiungibile anche in forma anonima.Una vicenda che, al di là dell’esito giudiziario, lascia al centro la necessità di tutelare la donna e i figli e di impedire che la violenza possa ripetersi.