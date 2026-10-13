Jeep trovata cannibalizzata in strada

Il proprietario si è accorto di quanto accaduto soltanto la mattina seguente, quando ha trovato la vettura danneggiata

Un’altra automobile presa di mira dai ladri ad Avellino. Questa volta l’episodio si è verificato in via Salvatore De Renzi, dove una Jeep Renegade, lasciata in sosta sotto casa del proprietario nella serata di domenica, è stata danneggiata durante la notte tra domenica e lunedì.I responsabili hanno agito approfittando delle ore notturne. Per accedere all’interno del veicolo hanno infranto il finestrino anteriore destro, riuscendo così a introdursi nell’abitacolo e a impossessarsi del navigatore. Il furto non si è limitato agli oggetti presenti all’interno: i malviventi hanno smontato anche i gruppi ottici posteriori, portandoli via.Il proprietario si è accorto di quanto accaduto soltanto la mattina seguente, quando ha trovato la vettura danneggiata e privata di alcuni componenti. A quel punto ha richiesto l’intervento della Polizia per denunciare il furto e permettere gli accertamenti del caso.Nel mirino i componenti delle automobiliL’episodio si aggiunge alle segnalazioni che, negli ultimi tempi, hanno alimentato la preoccupazione degli automobilisti irpini per i furti di parti delle vetture parcheggiate in strada. Un fenomeno che non si esaurisce nella sottrazione di oggetti lasciati nell’abitacolo, ma riguarda sempre più spesso componenti specifici, smontati per essere presumibilmente destinati alla rivendita.Tra i veicoli segnalati come particolarmente esposti figurano modelli quali Jeep Renegade, Fiat 500X e Smart. L’attenzione dei ladri si concentra soprattutto su fari, gruppi ottici, centraline elettroniche, navigatori e computer di bordo: elementi che possono avere un valore commerciale significativo anche come ricambi.Le modalità d’azione possono essere rapide. In alcuni casi viene rotto un finestrino per raggiungere gli apparati installati nell’abitacolo; in altri, i responsabili intervengono direttamente sulle parti esterne, smontandole e portandole via. Il risultato, per chi subisce il furto, è spesso un veicolo inutilizzabile o comunque da riparare prima di poter tornare a circolare regolarmente.I costi per i proprietari e il rischio della ricettazioneIl danno economico non coincide soltanto con il valore dei componenti mancanti. Alla perdita della refurtiva si aggiungono le spese per sostituire i pezzi sottratti, riparare i finestrini e sistemare eventuali ulteriori danni provocati durante l’effrazione.A queste difficoltà si sommano i disagi quotidiani, soprattutto quando l’automobile è indispensabile per raggiungere il posto di lavoro o per gli spostamenti familiari. Anche un furto apparentemente circoscritto, quindi, può trasformarsi in un problema rilevante per la vittima.Un ulteriore aspetto riguarda la possibile destinazione dei ricambi. Il timore è che le parti sottratte possano alimentare circuiti di ricettazione ed essere successivamente rimesse in commercio, anche attraverso annunci pubblicati sui social network o sulle piattaforme di vendita online. La provenienza dei componenti, tuttavia, deve essere verificata caso per caso e non può essere data per scontata.Segnalazioni anche nell’hinterland e nei parcheggi del MoscatiLe preoccupazioni non interessano soltanto le strade del centro di Avellino. Episodi di furti e danneggiamenti vengono segnalati anche nei comuni dell’hinterland e nelle aree di parcheggio frequentate quotidianamente da lavoratori e cittadini.Tra le zone indicate figurano i parcheggi dell’Azienda ospedaliera San Giuseppe Moscati, in contrada Amoretta. Le segnalazioni riguardano sia il personale sanitario e amministrativo sia gli utenti che raggiungono la struttura per visite, esami o altre necessità. In questi contesti, oltre alla sottrazione di componenti automobilistiche, vengono riferiti anche episodi di finestrini infranti per rubare oggetti lasciati all’interno delle vetture.La diffusione delle segnalazioni mantiene alta l’attenzione sul problema della protezione dei veicoli in sosta, soprattutto nelle aree dove le automobili rimangono parcheggiate per diverse ore.Possibili verifiche sulle telecamere della zonaPer quanto riguarda il furto di via Salvatore De Renzi, restano da ricostruire con precisione le circostanze e gli orari dell’azione. Tra gli elementi che potrebbero rivelarsi utili agli accertamenti c’è l’eventuale disponibilità di immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nella zona, dove si trovano anche diversi istituti bancari.Le riprese, qualora disponibili e pertinenti, potrebbero contribuire a chiarire i movimenti dei responsabili e la dinamica del raid. Al momento, tuttavia, non sono indicati elementi che consentano di attribuire il furto a persone specifiche.Il caso riporta così al centro dell’attenzione un problema che pesa non soltanto sul valore delle automobili, ma anche sulla tranquillità di chi le lascia parcheggiate sotto casa o nei luoghi frequentati ogni giorno. Per il proprietario della Jeep Renegade, la scoperta del furto si è tradotta in danni alla vettura e nella necessità di avviare le procedure per la denuncia e il ripristino dei componenti mancanti.