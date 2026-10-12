Infermiere preso a calci nei genitali al Cardarelli

Una guardia giurata avrebbe riportato lesioni a un braccio e a una gamba

Ancora violenza in un pronto soccorso napoletano. Questa volta l’episodio si è verificato all’ospedale Cardarelli, dove durante la notte sono rimasti feriti una guardia giurata e un infermiere, intervenuto per cercare di riportare la calma in una situazione di tensione che coinvolgeva i familiari di un ragazzo di 17 anni, ricoverato in seguito a un incidente.Le conseguenze per i due lavoratori hanno reso necessario il monitoraggio sanitario: la guardia giurata avrebbe riportato lesioni a un braccio e a una gamba, mentre l’infermiere ha subito un trauma testicolare. Entrambi, secondo le informazioni disponibili, sono sotto osservazione.L’accaduto riporta l’attenzione sulle condizioni di sicurezza all’interno delle strutture sanitarie, dove il personale si trova spesso a gestire situazioni delicate, anche in contesti di forte tensione emotiva.La tensione al pronto soccorso e l’intervento del personaleSecondo la ricostruzione dell’episodio, i momenti di tensione sarebbero scoppiati tra i parenti del diciassettenne arrivato in ospedale dopo un incidente. Nel tentativo di sedare gli animi e ristabilire la calma, è intervenuto un infermiere, rimasto a sua volta coinvolto nell’aggressione.Anche una guardia giurata ha riportato lesioni durante i fatti. Al momento, entrambi i lavoratori sono sottoposti a osservazione medica.L’episodio si aggiunge alle segnalazioni di violenza che negli ultimi tempi hanno interessato altri ospedali cittadini, alimentando le richieste di interventi più incisivi per tutelare chi opera nei reparti di emergenza.La Cisl Fp: «Basta con queste ripetute violenze»Dura la presa di posizione di Nino Matteo, segretario generale della Cisl Funzione Pubblica di Napoli, che ha denunciato il ripetersi di episodi analoghi nelle strutture sanitarie della città.«Basta con queste ripetute violenze», ha dichiarato, richiamando anche quanto accaduto in precedenza all’ospedale del Mare e al Pellegrini. Per il sindacalista, la successione degli episodi dimostra la necessità di individuare strumenti di protezione più efficaci per il personale impegnato quotidianamente nell’assistenza ai pazienti.Secondo Matteo, la solidarietà espressa dopo le aggressioni e gli interventi finora adottati non sarebbero sufficienti a impedire il ripetersi di situazioni simili. Da qui la richiesta di misure concrete e di garanzie più solide per chi lavora negli ospedali.Tra le proposte avanzate dal segretario generale figura anche la presenza di una pattuglia dell’Esercito, operativa 24 ore su 24, a protezione dei presidi ospedalieri cittadini. Una richiesta che punta, nelle intenzioni del sindacalista, a rafforzare la sicurezza nelle strutture dove si concentrano situazioni di emergenza e momenti di particolare tensione.«La sicurezza dei lavoratori è un diritto fondamentale»Sulla vicenda è intervenuta anche la segreteria aziendale della Cisl Fp, che ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà affrontate quotidianamente dagli operatori sanitari.Il personale, sottolinea l’organizzazione sindacale, lavora spesso sotto pressione, con carichi di lavoro elevati e continue situazioni di allarme. A queste condizioni, secondo la sigla, non dovrebbe aggiungersi il rischio di subire aggressioni durante lo svolgimento delle proprie mansioni.La segreteria aziendale parla di un’emergenza che richiede risposte determinate e ribadisce la necessità di proteggere tutti i lavoratori delle strutture sanitarie.«La sicurezza dei lavoratori non è un privilegio ma un diritto fondamentale», è il messaggio espresso dal sindacato, che assicura di voler continuare a sostenere le iniziative a tutela del personale.Sicurezza negli ospedali, cresce la richiesta di interventiL’aggressione avvenuta al Cardarelli riapre il confronto sulle misure necessarie per prevenire la violenza nei pronto soccorso, ambienti nei quali la pressione dell’emergenza e la preoccupazione dei familiari possono rendere particolarmente complessa la gestione delle situazioni più delicate.Per la Cisl Fp, il susseguirsi degli episodi impone di andare oltre le dichiarazioni di solidarietà e di individuare forme di protezione capaci di garantire maggiore sicurezza a infermieri, guardie giurate e a tutto il personale impegnato nell’assistenza.Intanto, al Cardarelli resta l’attenzione sulle condizioni dei due lavoratori feriti durante la notte. L’accaduto rappresenta un nuovo episodio che alimenta le richieste di interventi per evitare che chi presta servizio negli ospedali debba affrontare, oltre alle difficoltà del proprio lavoro, anche il rischio di aggressioni.