Infarto in dialisi, salvata dal 118

I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare

Ha perso conoscenza mentre era sottoposta alla dialisi, accasciandosi improvvisamente a terra. Un arresto cardiocircolatorio che ha fatto scattare immediatamente l’allarme in un centro dialisi di Casoria. La paziente, una donna di 60 anni residente nella provincia di Napoli, è stata rianimata dal personale sanitario intervenuto sul posto e successivamente trasferita in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore.L’episodio è avvenuto nella mattinata di sabato 3 ottobre, intorno alle 11. Le sue condizioni sono apparse subito estremamente gravi e il personale del centro ha attivato il sistema di emergenza sanitaria.Le manovre salvavitaA Casoria sono arrivati i soccorritori della postazione 118 locale insieme all’automedica proveniente da Arzano. Al loro arrivo, la 60enne si trovava in condizioni di massima urgenza.I sanitari hanno avviato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare. Dopo alcuni minuti di intervento, la donna avrebbe ripreso spontaneamente l’attività cardiaca e respiratoria.Una volta stabilizzata, è stata caricata sull’ambulanza e trasportata in codice rosso all’ospedale di Frattamaggiore, dove è stata ricoverata e dovrà sottoporsi a ulteriori accertamenti.Il racconto di Nessuno Tocchi IppocrateA rendere noto l’episodio è stata l’associazione Nessuno Tocchi Ippocrate, presieduta da Manuel Ruggiero, che ha sottolineato la rapidità dell’intervento dell’equipe del 118.«Grazie alla tempestività e alla competenza dell'equipe – scrive l’associazione – che ha agito in perfetta sinergia, dopo alcuni minuti di manovre salvavita, la donna ha ripreso spontaneamente l'attività respiratoria e cardiaca».La paziente è stata quindi trasferita in ospedale per le cure e gli approfondimenti necessari. Le sue condizioni restano riservate, mentre saranno gli accertamenti clinici a chiarire le conseguenze del grave episodio e le condizioni di salute della donna.